Corona: Regionale Statistiken zu Inzidenzen fallen weg Stand: 21.04.2022 08:30 Uhr Seit vielen Monaten schauen die Schleswig-Holsteiner täglich auf die regionalen Corona-Inzidenzen. Wie entwickeln sich die Zahlen im eigenen Kreis? Diese regionalen Statistiken wollen die Gesundheitsämter nun nicht mehr veröffentlichen.

Experten im Land gehen von einer hohen Dunkelziffer bei den Neuinfektionen aus, da viele Erkrankte keinen PCR-Test mehr machen und deshalb in der Statistik nicht auftauchen. Deswegen würden die regionalen Statistiken zum Ende der Woche eingestellt, erklärte der Leiter des Lübecker Gesundheitsamtes, Alexander Mischnik. Das sei das Ergebnis einer Absprache der kreisfreien Städte und Kreise. Die Werte sollen jetzt nur noch direkt an das Robert Koch-Institut übermittelt werden.

Rupp: Inzidenzzahlen haben an Bedeutung verloren

Der Direktor der Klinik für Infektiologie und Mikrobiologie am UKSH Lübeck, Jan Rupp, hat damit kein Problem. Die Inzidenzzahlen hätten an Bedeutung verloren. Auch das Testen könne man jetzt zurückfahren und dafür mehr auf die Überwachung von Atemwegsinfektionen in den Kliniken setzen, sagte Rupp.

Ott: Auf Quarantänemaßnahmen verzichten

Auch der Leiter des Gesundheitsamtes im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Virologe Stephan Ott, sagte, die Inzidenzzahlen seien nicht mehr so aussagekräftig. Sie hätten schon noch eine gewisse Bedeutung, allerdings nicht so sehr in absoluten Zahlen, sondern eher tendenziell. "Es ist ja schon seit Wochen und Monaten so, dass wir von einer erheblichen Dunkelziffer ausgehen, weil längst nicht mehr alle Gesundheitsämter melden." Ott sprach sich dafür aus, zu einem "gesunden Umgang mit der Pandemie" zu finden. Relativ milde Verläufe, ein guter Impfschutz - das müsse auch heißen, auf die staatlich angeordneten Quarantänemaßnahmen zu verzichten.

"Wir können die Sars-Covid-2-Infektionen wie eine Grippeinfektion behandeln und auch auf Eigenverantwortung setzen", forderte Ott. Wer Symptome habe, dem solle lediglich empfohlen werden, zu Hause zu bleiben und Kontakte zu vermeiden. Ein PCR-Test bei jedem Corona-bedingten Schnupfen ist laut Ott nicht sinnvoll. "Was uns wichtig ist, ist die Tendenz und der Blick auf schwere Verläufe." Dennoch solle auch zum Beispiel ein Hausarzt einen PCR-Test durchführen, wenn Patienten mit Symptomen in die Praxis kommen.

Inzidenz in SH aktuell wieder gestiegen

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein ist aktuell wieder gestiegen. Der Wert lag laut Landesregierung am Mittwochabend bei etwa 981. Das ist ein Plus von mehr als 130 im Vergleich zum Dienstag. Allerdings sind darin nach Vermutungen der Experten auch noch viele Nachmeldungen von Ostern enthalten.

Dr. Jens Lassen, stellvertretender Vorsitzender des Verbands und Hausarzt im nordfriesischen Leck, sagte noch am Mittwoch, er stelle einen Rückgang der Fallzahlen insgesamt fest: "Das spiegelt sich nicht nur in den Infizierten-Zahlen wider, sondern auch erfreulicherweise in der Belegung der Krankenhäuser. Das heißt, dieser Rückgang scheint durchaus echt zu sein. Allerdings wird natürlich auch weniger getestet - Stichwort: Wegfall 3G, Wegfall Testung in Schulen. Das heißt, da mag auch eine gewisse Untererfassung der Infizierten-Zahlen eine Rolle spielen." Allerdings würden er und seine Kollegen feststellen, dass es diese ganz großen Zahlen an Infizierten, wie es sie noch vor vor einigen wenigen Wochen in den Praxen gab, jetzt nicht mehr gibt.

AUDIO: Dr. Lassen vom Hausärzteverband beobachtet Rückgang der Fallzahlen insgesamt (1 Min) Dr. Lassen vom Hausärzteverband beobachtet Rückgang der Fallzahlen insgesamt (1 Min)

Rupp: Befinden uns im Übergang zur endemischen Phase

Infektiologe Rupp hatte am Dienstag ebenfalls darauf hingewiesen, dass derzeit weniger Corona-Patienten in Krankenhäusern versorgt werden müssen. "Das ist der zu erwartende Übergang in die endemische Phase und dies lässt auch zu, von den bisherigen Testkonzepten Abstand zu nehmen und vor allem symptomatische Personen und Patienten mit Risikofaktoren für einen schweren Verlauf immer weiter in den Fokus zu nehmen."

"Killer-Varianten"? Rupp sieht derzeit keinen Anlass zur Sorge

Videos 1 Min Corona-Infektionen: Sind Inzidenzen noch aussagekräftig? Tests sind immer seltener verpflichtend. Experten vermuten, dass dadurch die Dunkelziffer wesentlich höher ist. 1 Min

Wie könnte es weitergehen mit Corona? Gefragt nach eventuellen "Killer-Varianten", die Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) mit Blick auf den Herbst vor einigen Tagen angedeutet hatte, sagte Jan Rupp: "Das vermag ich nicht zu sagen. Mir liegen aus den weltweit einsehbaren Daten zur Sequenzierung der derzeit zirkulierenden Varianten und Subtypen keine Informationen vor, die eine solche Einschätzung stützen." Auch der Hamburger Virologe Jonas Schmidt-Chanasit hatte zuvor gesagt, der Begriff "Killer-Variante" sei unwissenschaftlich und führe zu nichts als Verunsicherung. Was Lauterbach befürchte, sei ein sehr unwahrscheinliches Szenario. Auch Ott betonte: "Wir sollten keine Panik schüren."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.04.2022 | 08:00 Uhr