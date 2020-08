Stand: 10.08.2020 20:46 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Zwei neue Wölfe in Schleswig-Holstein nachgewiesen

In Schleswig-Holstein haben Experten zwei neue Wölfe nachgewiesen: GW1700f und GW1536m. Sie sind nach Angaben des Umweltministeriums für etliche Risse in den vergangenen Wochen verantwortlich. Ein Tier ist ein junges Weibchen, das aus einem Rudel in Ostdeutschland nach Schleswig-Holstein gekommen ist. Ihre DNA fanden die Forscher bei getöteten Schafen in den Kreisen Dithmarschen, Nordfriesland und Schleswig-Flensburg.

Achtrup: Angriff auf Schafherde war dänischer Wolf

Ein junger Wolf aus Dänemark ist für einen Angriff auf eine Schafherde in Achtrup (Kreis Nordfriesland) Anfang Juli verantwortlich. Das Tier stammt aus einem Rudel, das im vergangenen Jahr sechs Welpen bekommen hatte. Ein Bruder des Tieres mit der Kennung GW1536m hatte im Februar und März zahlreiche Schafe an der Westküste Schleswig-Holsteins gerissen, wanderte dann aber zurück nach Dänemark.

