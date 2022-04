Spuren einer Musik-Legende: Rio Reiser in Fresenhagen Stand: 08.04.2022 10:00 Uhr Er war ein Star der linken Szene in den 1970er Jahren, bekannt geworden durch Ton, Steine, Scherben: Rio Reiser. Früh zog es ihn nach Schleswig-Holstein, genauer gesagt in die Gemeinde Fresenhagen.

von Elin Halvorsen

"Ton, Steine, Scherben": Das ist in den 1970er-Jahren der Soundtrack der deutschen Alternativ-Szene. Alles andere als bürgerlich. Rio Reiser und Band mischen in Berlin bei Hausbesetzungen mit, sie sind die Stars der linken Szene. Doch nach fünf Jahren Berlin zieht es sie aufs Land. Sie landen eher zufällig in Fresenhagen, wo sie sich für 50.000 D-Mark einen verfallenen Bauernhof kaufen. Mitten in einer kleinen, verschlafenen Gemeinde in Nordfriesland fallen plötzlich die "Hippies" ein.

Anarcho-Rock trifft nordfriesische Beschaulichkeit

Um den Hof herum sind Felder, die Nachbarhäuser sind heute noch an einer Hand abzuzählen. Einer der Nachbarn ist Michael Stark, damals ist er 14 Jahre jung. Sein Vater ist mit dem Bürgermeister befreundet. "Viel gefeiert haben die und laut Musik gemacht draußen, das hat nicht allen im Dorf gefallen", sagt Alt-Bürgermeister Gert Lorenzen. Einige hätten auch Bedenken geäußert, dass die "Hippies" im Dorf Chaos verbreiten könnten und ein schlechter Umgang für die Dorfjugend seien. Auch in regionale Debatten mischten sich die jungen Wilden mit den langen Haaren ein, protestierten gegen den Bau eines Atomkraftwerks im Wattenmeer.

Wilde Partys, Drogenkonsum und Rio Reisers Homosexualität: Die Kommune war das Gegenbild zu dem, was die Fresenhagener gewohnt waren. Bürgermeister Gert Lorenzen selbst sieht das damals aber weniger kritisch: "Wenn ich abends im Sommer in meinem Garten saß, konnte ich die Musik vom Hof auch noch drei Kilometer entfernt hören. Mir gefiel es, dass endlich etwas los war im Ort." So sieht das erst recht der 14-jährige Michael Stark. Vielen seiner Freunde verboten die Eltern damals den Umgang mit den "Hippies". Er fühlte sich angezogen von der Kommune, lauschte ihrer Musik stundenlang am Küchentisch oder dem Lagerfeuer. "Ich bin jeden Tag nach der Schule zu den Bandjungs gefahren und habe mit denen dort Zeit verbracht. Das war natürlich spannend für uns als Jugendlich zu hören, was die alles so erlebt haben", erzählt er. Michael Stark half beim Dachdecken oder tütete Platten von "Ton, Steine, Scherben" ein, die die Band in Eigenproduktion herstellte. "Ich habe sogar beim Bau des Tonstudios mitgeholfen, das bleibt ein unvergessliches Erlebnis." Michael Stark wohnt noch heute 50 Meter entfernt auf dem Nachbargrundstück.

Eintauchen ins Dorfleben

Finanziell sah es bei "Ton, Steine, Scherben" damals meistens schlecht aus. Jahrelang reparierten sie Stück für Stück das Haus, die Löcher im Dach wurden notdürftig mit Folie geflickt, trotzdem regnete es rein. "Die hatten alle nie Kohle, ein bisschen was verdient haben sie sich in der Landwirtschaft, Stroh und Heu einfahren, was eben so anfällt", sagt Gert Lorenzen. Nachbar Michael Stark erzählt, manchmal seien die Rockstars so knapp bei Kasse gewesen, dass sie gegen Essen und eine Dusche in der Nachbarschaft gearbeitet hätten. Die "Hippies" fügten sich ein ins Dorfleben, knüpften Kontakte. Später spielten "Die Scherben" sogar Fußball beim TSV Stadum, waren angekommen im Dorfleben, trotz Protestsongs und alternativen Künstlerdaseins. "Gitarrist Ralph Steitz hat so gut gekickt, durch ihn haben wir auf Kreisebene sogar den Pokal geholt", erzählt Gert Lorenzen.

Das Ende einer Kultstätte

Rund zehn Jahre lebte die Band mit Freunden auf dem alten Bauernhof. Der wurde zu einem bekannten Treffpunkt für Kulturschaffende - bis die Band sich auflöste und die Mitglieder sich zerstreuten.

Rio Reiser selbst blieb in Fresenhagen, hatte mit "König von Deutschland" einen großen Hit. 1996 starb er. Mit einer Sondergenehmigung durfte er im Garten unter einem Apfelbaum bestattet werden. "Da, am Haus vorbei, sind wir durch die Brennnesseln gegangen, und hier im Garten wurde er dann in seinem Zinksarg beerdigt", erinnert sich Michael Stark. Der Hof in Fresenhagen wurde zu einem Wallfahrtsort für Fans, bis das Haus 2011 verkauft wurde. Rio Reiser wurde nach Berlin umgebettet. Heute ist das sogenannte ehemalige Rio-Reiser-Haus zum Ferienhaus geworden, in der Nähe sind Golfplätze und ein Naherholungsgebiet.

Nachbar Michael Stark ist heute dankbar für die Zeit und für die Offenheit seiner Eltern damals. Vielen seiner Freunde war der "schlechte Umgang" verboten, sie hätten diese Zeit verpasst. "Für mich war und ist die Zeit mit Rio Reiser und den Scherben ein Geschenk. Die waren einfach total ab von jeder Norm, hatten einen komplett anderen Tagesrhythmus und wollten die Welt verändern", sagt er heute. Für ihn ist auch ein Jahrzehnt nach Rio Reisers Tod dessen Geist spürbar.

