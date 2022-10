Wurde der Bau der Superjacht "A" mit Steuergeldern finanziert?

Stand: 21.10.2022 17:18 Uhr

Das Wirtschaftsministerium in Kiel hat am Freitag bestätigt, das Gelder in den Bau der Luxusjacht des Oligarchen Andrej Melnitschenko geflossen sind. Damit sollte laut Ministerium nur die Nobiskrugwerft unterstützt werden.