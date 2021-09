Wohnmobil-Boom in SH sorgt für volle Auftragsbücher Stand: 13.09.2021 14:20 Uhr Wohnmobil-Händler Bernd Eichstedt macht kein Hehl daraus, dass er ein Gewinner der Coronakrise ist. Kunden kaufen ihm den Hof leer, und auch in seiner großen Werkstatt gibt es jede Menge Arbeit. Einziges Problem sind Lieferengpässe.

Zurzeit arbeiten 35 Monteure parallel an 25 Wohnmobilen. Sie reparieren und warten, führen TÜV-Abnahmen und Gasprüfungen durch. Die Warteliste bei der Firma "Spann An" in Osterrönfeld (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist lang. Hinzu kommen immer speziellere Sonderwünsche der Kunden, die sich Extras für ihr Wohnmobil gönnen. "Durch die Corona-Bedingungen sind wir von der Wirtschaft her Gewinner", erklärt Eichstedt. "Und jetzt, wo wir alle wieder mehr machen dürfen, werden wir regelrecht überrannt."

Hersteller kommen mit Lieferungen nicht nach

Mit ihren Zubehörwünschen müssen sich Wohnmobilisten aber oft in Geduld üben, weil es wegen der gewaltigen Nachfrage zu Lieferschwierigkeiten kommt. Auch Ersatzteile treffen oft erst nach Monaten ein statt nach zwei Tagen. Manchmal bleibt Wohnmobilhändler Bernd Eichstädt nichts anderes übrig, als Kunden zu vertrösten.

"Wir könnten das Doppelte verkaufen"

Sein Firmenhof sei sonst brechend voll, sagt er, jetzt ist das Angebot an Wohnmobilen sehr ausgedünnt. "Wir könnten das Doppelte verkaufen, aber wir bekommen die Ware nicht." Trotzdem ist Eichstedt froh, dass er zumindest noch einzelne Fahrzeuge von jedem Hersteller auf dem Platz hat. Deshalb kommen inzwischen sogar Kunden extra aus Bayern angereist.

Weitere Informationen Volle Campingplätze: Stress statt Spontanität Wochen im Voraus sind die Campingplätze in Schleswig-Holstein ausgebucht. Für Betreiber und Besucher bedeutet das viel Stress. mehr Wohnmobil-Urlaub: Ärger mit Parkplatz-Campern Mal eine Nacht im Camper auf dem Parkplatz übernachten wurde bisher geduldet. Doch die Zeit der Kulanz ist vorbei. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Schleswig-Holstein Magazin | 13.09.2021 | 19:30 Uhr