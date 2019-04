Stand: 22.04.2019 13:40 Uhr

Winnetou-Komponist Böttcher gestorben

Aus seiner Feder stammen die berühmten Winnetou-Melodien: Der Filmkomponist und Arrangeur Martin Böttcher ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Zuletzt lebte er zurückgezogen in der Nähe von Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Seine Tochter Betsy Schlüter bestätigte dem NDR den Tod ihres Vaters. Martin Böttcher war mehr als 60 Jahre lang mit seiner Frau verheiratet. Der Künstler hatte mit seiner Musik zehn Karl-May-Streifen für die Leinwand untermalt. Er gilt als einer der erfolgreichsten Filmkomponisten Deutschlands. 1962 führte seine "Old Shatterhand"-Melodie 17 Wochen lang die deutschen Charts an.

Auf dem Kalkberg ist Böttchers Melodie Kult

Die Karl-May-Spiele von Bad Segeberg verliehen Böttcher den Häuptlingsnamen "Großer Vater der Melodien". Wenn Apachenhäuptling Winnetou dort in das Freilichttheater am Kalkberg einritt, dann ertönte immer die berühmte Filmmelodie. Vor zwei Jahen sagte Böttcher in einem Interview mit der Deutschen Presse-Agentur, dass er dennoch nie ein einziges Karl-May-Buch gelesen habe.

Auf einem Ohr taub

Böttcher war als Kind gestürzt und konnte seitdem auf einem Ohr nichts mehr hören. Kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde er zur Luftwaffe eingezogen. Während der Kriegsgefangenschaft brachte er sich selbst das Gitarrenspiel bei. Nach dem Krieg führte ihn der Weg nach Hamburg, wo er im Tanz- und Unterhaltungsorchester des Nordwestdeutschen Rundfunks anfing. 1954 entschied er, der eigentlich Pilot war, sich endgültig fürs Komponieren. Insgesamt schrieb er die Musik zu über 50 Kinofilmen und 300 Fernsehproduktionen, darunter "Forsthaus Falkenau" und "Pfarrer Braun".

