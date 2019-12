Stand: 12.12.2019 08:26 Uhr

Wildschweinzaun: Engere Maschen sollen Wild schützen

Eigentlich soll er nur Wildschweine fernhalten - doch er wird für andere Wildtiere zu einer tödlichen Barriere: In den vergangenen zwei Monaten sind Wildtiere am umstrittenen Wildschweinzaun an der Grenze zu Dänemark verendet. Das bestätigte die zuständige Hochwild-Hegegemeinschaft. Rehe, Damwild und Hirsche sterben beim Sprung über den Zaun, weil sie mit ihren Läufen an den Stäben hängen bleiben. Deswegen sehen Jäger und die dänische Umweltbehörde Handlungsbedarf: Bei einem Treffen am Mittwochabend haben sie vereinbart, dass der Zaun verändert werden soll.

Engere Maschen sollen Schaden an Tieren verhindern

Videos 02:34 Schleswig-Holstein Magazin Tod am Wildschweinzaun Schleswig-Holstein Magazin Der Wildschweinzaun zwischen Schleswig-Holstein und Dänemark wird zum Verhängnis für Hirsche und Rehe. Immer wieder finden Jäger verendete Tiere am Grenzzaun. Video (02:34 min)

Um zu verhindern, dass Wildtiere sterben, soll in einem drei Kilometer langen Testgebiet bei Ellund (Kreis Schleswig-Flensburg) entlang des oberen Abschnitts der Zaun engmaschiger gemacht werden. Damit solle sichergestellt werden, dass sich die Tiere nicht mehr verhaken können, sagte der Vorsitzende der Hochwild-Hegegemeinschaft Fröslev-Jardelunder Moor, Sven Nicolaysen-Dlubatz. Mithife von Wildkameras sollen Experten prüfen, ob die Tiere mit der neuen Anpassung unfallfrei über den Zaun kommen. Die Hochwild-Hegegemeinschaft erwartet die Ergebnisse im Frühjahr. Dänemark will mit der Absperrung seine Schweinefleisch-Industrie vor der Afrikanischen Schweinepest (ASP) schützen.

