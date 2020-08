Stand: 17.08.2020 19:20 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Wie gefährlich ist der Rückbau des AKW Brokdorf?

Die Atomaufsichtsbehörde hat dem Betreiber des Atomkraftwerks Brokdorf, Preussen Elektra, am 15. Juni grünes Licht für den Rückbau gegeben. Kritiker halten das für übereilt, weil wichtige Fragen im Umgang mit dem radioaktiven Abfall ungeklärt seien. Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) und die Initiative Brokdorf-akut warnen vor einer erhöhten Strahlenbelastung. Gegner des geplanten Rückbaus haben am Montag etwa 800 Unterschriften und weitere Einzeleinwendungen beim Ministerium für Energiewende in Kiel eingereicht. Bis Ende nächsten Jahres darf das Kraftwerk Strom liefern.

NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 17.08.2020 17:00 Uhr Autor/in: Sven Jachmann







Kritiker: Material könnte unter freiem Himmel gelagert werden

1.000 Brennelemente und tonnenweise radioaktiv belastete Bauteile des AKWs muss Preussen Elektra in Zwischen- und Endlager transportieren und schließlich auch entsorgen. Dem BUND und der Initiative Brokdorf-akut ist nicht klar, wie das funktionieren soll. Ein Endlager dafür gebe es nicht und das Zwischenlager entspreche nicht den Sicherheitsanforderungen, so ihre Meinung.

Mehr noch: Der Rückbau werde so übereilt angegangen, dass nicht einmal die Fertigstellung einer Transporthalle garantiert sei, in der belastetes Material abgestellt werden soll. Das, so die Sorge der Aktivisten, werde dann unter freiem Himmel auf Pufferlagerflächen stehen und sei für die Mitarbeiter, die dort täglich zu tun haben, gesundheitsgefährdend.

Betreiber Preussen Elektra: Vom Gesetzgeber gestellte Aufgabe

"Der Strahlenschutz steht auch bei der Stilllegung und dem Abbau eines Kernkraftwerks immer im Vordergrund", hatte Energiewendeminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) zum Start der Öffentlichkeitsbeteiligung im Juni erklärt. In einer Stellungnahme von Montag sagte eine Sprecherin von Preussen Elektra, das Unternehmen halte sich an die vom Gesetzgeber gestellte Aufgabe, die Kernkraftwerke unverzüglich abzubauen. Im Februar will sich das Ministerium für Energiewende zu den jetzt abgegebenen Einwendungen äußern. Außerdem muss Preussen Elektra bis dahin noch weitere Unterlagen einreichen.

