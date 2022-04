Wie funktioniert das Neun-Euro-Ticket in Schleswig-Holstein?

Mit dem Neun-Euro-Ticket kann bundesweit mit Bus und Bahn im Nahverkehr in der 2. Klasse gefahren werden (RE, RB, AKN, Nordbahn). Laut Nah.SH sind auch die Fähren der Kieler Fördeschifffahrt bei der Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel sowie die U- und S-Bahnen und die HVV-Hafenfähren in Hamburg enthalten. Kinder unter sechs Jahren fahren jederzeit kostenlos mit. Die Monatskarte gilt nicht im Fernverkehr der Bahn, auf Fernbuslinien (Kielius, Flixbus) und auch nicht im Fährverkehr von und zu den Nordseeinseln.

Das Neun-Euro-Ticket soll überall dort erhältlich sein, wo es Fahrkarten gibt - zum Beispiel über die Apps von Nah.SH oder der Deutschen Bahn, direkt im Bus und an den Fahrkartenautomaten an allen Bahnhöfen.

Laut Nah.SH wird der Preis der Abo-Monatskarte im Aktionszeitraum von Juni bis August für die 2. Klasse automatisch auf neun Euro pro Monat reduziert. Gleichzeitig gilt die gültige Abo-Monatskarte bundesweit im Nahverkehr der 2. Klasse. Der Lastschrifteinzug soll automatisch gekürzt werden. Sollte das nicht möglich sein, wird die Preisdifferenz gutgeschrieben und bei nachfolgenden Abbuchungen verrechnet. Diese Regelungen gelten für alle Abonnements, das Nah.SH-Jobticket und das Nah.SH-Firmenabo sowie für die Kieler Seniorenmonatskarte im Abo. Bei der Kieler Seniorenmonatskarte im Abo entfällt während des Aktionszeitraums die Sperrzeit, sodass diese an allen Tagen ganztägig zur Fahrt genutzt werden kann. Auch im HVV werden die Preise entsprechend angepasst.

Die bekannten Mitnahmeregelungen der allgemeinen Abo-Monatskarte werden erweitert und gelten dann im gesamten Geltungsbereich des Schleswig-Holstein-Tarifs, unabhängig von der Strecke. So kann an Wochenenden (Sonnabend, 0 Uhr bis Montag, 6 Uhr) und Feiertagen ein Erwachsener bis zu drei Kinder bis einschließlich 14 Jahren in ganz Schleswig-Holstein und Hamburg kostenlos mitnehmen. Ausgenommen sind Abos für Schüler und Auszubildende.