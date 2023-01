Weiter Einschränkungen auf Bahnstrecke Kiel - Lübeck Stand: 05.01.2023 10:18 Uhr Auf der Bahnstrecke Kiel - Lübeck fahren in den kommenden Wochen weniger Züge. Der neue Bahnbetreiber erixx Holstein hat einen Ersatzfahrplan vorgestellt, der zumindest für etwas mehr Regelmäßigkeit sorgen soll.

Ab Montag rollt der Regional-Express zwischen Kiel und Lübeck nur noch im Zwei-Stunden-Takt. Damit fallen künftig an allen Wochentagen die gleichen Züge aus. Reisende könnten sich so deutlich leichter merken, welche Verbindungen betroffen sind, teilte das Unternehmen mit. Die langsameren Regionalbahnen fahren weiter stündlich. Fahrgäste zwischen Lübeck und Lüneburg in Niedersachsen sollen nicht von den Ausfällen betroffen sein. Der Ersatzfahrplan gilt vorerst bis zum 5. Februar.

Personal händeringend gesucht

Grund für die Ausfälle: Erixx fehlt seit dem Start im Dezember nach eigenen Angaben das notwendige Personal, um alle Züge nach Plan fahren zu lassen. Auch mit den Zügen selbst soll es technische Probleme geben. Der private Bahnanbieter sucht nun dringend nach neuen Beschäftigten, um die Schwierigkeiten in den Griff zu bekommen.

Am 11. Dezember 2022 war der Betreiber erixx Holstein in den regionalen Bahnverkehr in Schleswig-Holstein eingestiegen. Seitdem gibt es zahlreiche Zugausfälle, Verspätungen und einen ausgedünnten Fahrplan.

