Waldbesetzer in Flensburg: Verfügung stoppt Baumfällungen Stand: 19.02.2021 10:38 Uhr Seit vergangenem Oktober halten Demonstranten einen kleinen Wald am Flensburger Bahnhof besetzt, um einen Hotelbau zu verhindern. Heute früh schickten die Investoren Sicherheitsleute, um zu räumen. Das war offenbar nicht rechtens.

Die Investoren des geplanten Hotels am Bahnhofswald in Flensburg dürfen das Gebiet nicht weiter räumen. Auch dürfen vorerst keine weiteren Bäume gefällt werden. Eine entsprechende Verfügung liegt nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein vor. Schweres Gerät werde bereits abgezogen und eine Hundertschaft der Polizei sei am späten Vormittag eingetroffen, hieß es. Demonstranten und Sympathisanten hatten am Freitagvormittag nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein den Bauzaun, den Investoren um den Wald aufgestellt hatten, fast komplett eingerissen. Etwa 150 Demonstranten und Sympathisanten waren vor Ort - und standen mehreren Dutzend Sicherheitsleuten gegenüber.

Fällarbeiten am frühen Morgen

Nachdem Flensburgs Oberbürgermeisterin Simone Lange (SPD) am Donnerstagabend gesagt hatte, eine Räumung des Waldstückes werde wegen der Pandemie-Lage nicht stattfinden, hatten die Investoren des Hotels am Freitagmorgen eigene Sicherheitsleute geschickt. Die hatten angefangen die Waldbesetzer von den Bäumen zu holen. Forstarbeiter hatten um 6:30 Uhr zunächst damit begonnen, erste Bäume zu fällen. Dann hatte die Polizei das gestoppt.

