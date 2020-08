Stand: 02.08.2020 21:20 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Waggons entgleist: Zugausfälle bis Mittwoch

Die Behinderungen im Bahnverkehr im Norden werden voraussichtlich noch bis Mittwochfrüh andauern. Das haben die Deutsche Bahn und die Nordbahn am Sonntagabend mitgeteilt. Die Strecke zwischen Hamburg und Pinneberg ist gesperrt, nachdem in der Nacht zu Sonntag drei Waggons eines Zuges zwischen Pinneberg und Eidelstedt entgleist waren, der Baumaterialien und Gleise geladen hatte. Techniker vor Ort sollten die Waggons wieder auf die Schiene setzen.

Probleme für Reisende

Verletzt wurde beim Entgleisen des Güterzuges niemand. Wegen der Sperrung der Zugstrecke mussten allerdings am Sonntag etliche Reisende Umwege in Kauf nehmen. Und auch dabei gab es Probleme: Wie das Schleswig-Holstein Magazin des NDR Fernsehens berichtet, war es für Passagiere schwierig, die Ersatzbusse zu finden. Einige von ihnen mussten lange Wartezeiten in Kauf nehmen.

Entgleister Arbeitszug sorgt für Bahn-Chaos Schleswig-Holstein Magazin - 02.08.2020 19:30 Uhr Zwischen Hamburg und Pinneberg ist in der Nacht zu Sonntag ein Arbeitszug der Bahn entgleist. Fast der gesamte Bahnverkehr in der Nordwesthälfte des Landes ist lahmgelegt.







Auch Fernverkehr betroffen

Betroffen sind ICE- und InterCity-Verbindungen von und nach Sylt, Kiel und Flensburg. Reisende, die von Sylt zurückkommen, müssen mehrmals umsteigen: Zwischen Elmshorn und Pinneberg gibt es einen Ersatzverkehr mit Bussen. Zwischen Hamburg und Neumünster fahren Busse. Auch bei Regionalzügen kommt es zu Ausfällen und Umleitungen. Betroffen sind zum Beispiel die RE6 Westerland/Sylt - Hamburg-Altona, die RE7 Flensburg - Kiel HBF - Hamburg sowie die RE70 Kiel HBF - Hamburg. Zwischen Pinneberg und Hamburg werden die Fahrgäste gebeten, auf die S-Bahn auszuweichen.

Techniker sind vor Ort

"Nach ersten Erkenntnissen bestand dieser Bauzug aus einer Lok und neun Waggons. Die letzten Waggons sind entgleist. Nicht der komplette Zug ist umgekippt. Die Wagen sind aus dem Gleisprofil herausgesprungen", erklärte Hanspeter Schwartz von der Bundespolizei.

