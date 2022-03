Vogelgrippe in Dithmarschen: 1.800 Gänse getötet Stand: 22.03.2022 11:52 Uhr Im Kreis Dithmarschen ist die Geflügelpest in einer Haltung mit rund 1.800 Gänsen festgestellt worden. Wie das Landwirtschaftsministerium am Dienstag berichtete, hat das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) eine Infektion mit dem Virus des Subtyps H5N1 bestätigt.

Alle Tiere seien entsprechend den Rechtsvorschriften getötet worden. Um die betroffene Geflügelhaltung werde eine Sperrzone eingerichtet, die Teile der Kreise Dithmarschen und Steinburg umfasst. In Schleswig-Holstein ist die Geflügelpest seit Herbst vorigen Jahres in sechs Haltungen in den Kreisen Steinburg, Dithmarschen, Pinneberg und Plön ausgebrochen. Deshalb mussten in den betroffenen Betrieben insgesamt rund 5.800 Tiere getötet werden.

Zudem wurden seit dem Herbst landesweit bei 591 Wildvögeln aus allen Kreisen sowie den kreisfreien Städten Lübeck, Kiel und Neumünster das Geflügelpestvirus nachgewiesen. In fast allen Fällen handelte es sich um den Subtyp H5N1. Schleswig-Holstein ist bisher mit mehr als der Hälfte der bundesweiten Geflügelpestnachweise bei Wildvögeln betroffen. Die Geflügelpest, auch Vogelgrippe genannt, ist eine Infektionskrankheit, die vor allem bei Wasservögeln und anderen Vögeln vorkommt.

