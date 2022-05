Ver.di kündigt nächsten Warnstreik in kommunalen Kitas an Stand: 06.05.2022 09:16 Uhr Stockende Tarifverhandlungen führen am 12. und 13. Mai zu einem Warnstreik in den kommunalen Kitas, der Schulbetreuung und den Sozialdiensten in mehreren Kreisen Schleswig-Holsteins.

Die Gewerkschaft ver.di hat für mehrere Kreise in Schleswig-Holstein einen zweitägigen Warnstreik in den kommunalen Kitas, der Schulbetreuung und den Sozialdiensten angekündigt. Am Donnerstag und Freitag, 12. und 13. Mai, sind davon betroffen: Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Flensburg, Dithmarschen, Nordfriesland und Flensburg. Hintergrund für den Streik sind die Tarifverhandlungen, in denen die kommunalen Arbeitgeber nach Angaben der Gewerkschaft zuletzt "nicht mal Ansätze für Kompromisslinien" hätten erkennen lassen. Eine aktuelle Stellungnahme der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) stand am Vormittag noch aus.

Arbeitgeber im März: "Unglaublich komplexe Materie"

Ver.di fordert unter anderem mehr Zeit für die Vor- und Nachbereitung, Anspruch auf Qualifizierung, Anerkennung von Berufserfahrungen und Studienabschlüssen sowie die Einführung von Entlastungstagen. Vor der zweiten Verhandlungsrunde im März waren bereits viele Beschäftigte von kommunalen Kitas in Kiel, Lübeck und Norderstedt in den Warnstreik getreten. Der Geschäftsführer des Arbeitgeberverbandes, Wilfried Kley, hatte die ver.di-Forderungen damals als "zunächst sehr unspezifisch" bezeichnet. Es gehe unter anderem um Fragen der Zuordnung von Berufen zu den Entgeltgruppen des öffentlichen Dienstes. "Eine unglaublich komplexe Materie", so Kley.

Erzieherinnen: "Wir verdienen viel zu wenig"

Erzieherinnen erklärten im März gegenüber NDR Schleswig-Holstein, dass sie "viel zu wenig" verdienten. Der Job sei immer noch zu unattraktiv, als dass die Leute ihn überhaupt lernen und darin arbeiten wollten. Und: "Es ist mega anstrengend, in Unterbesetzung durchzuarbeiten. Wir machen uns dadurch kaputt." Außerdem fehle es an Wertschätzung. In der jüngsten Verhandlungsrunde seien Vorschläge für bessere Arbeitsbedingungen und eine Aufwertung der Arbeit der Beschäftigten jedoch "vom Tisch gewischt" worden, hieß es seitens der Gewerkschaft am Freitag.

Dritte Verhandlungsrunde steht Mitte Mai an

Die Beschäftigten bedauerten es sehr, dass Familien für kommende Woche nun umplanen müssen, so ver.di. Aber die "Verweigerungshaltung der Arbeitgeber" lasse ihnen keine andere Wahl. Die dritte Verhandlungsrunde ist für den 16. und 17. Mai in Potsdam terminiert.

