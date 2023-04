Urlaubsorte in SH über Ostern gut gebucht Stand: 05.04.2023 08:36 Uhr Die Tourismus-Agenturen zeigen sich zufrieden: Zwar sind nicht ganz so viele Unterkünfte reserviert worden wie im vergangenen Jahr, dennoch wollen offenbar nach wie vor viele Menschen über Ostern im Norden Urlaub machen.

Trotz gestiegener Preise habe Urlaub nach wie vor einen hohen Stellenwert, sagt Doris Wilmer-Huperz von der Tourismusagentur Lübecker Bucht: "Wem es möglich ist und wer es einrichten kann, der hält auch daran fest, in den Urlaub zu fahren. Gerade in diesen schwergängigen Zeiten tut so eine Auszeit vom Alltag - den Kopf frei bekommen und einfach mal weg sein - vielleicht einfach doppelt gut", meint sie.

Lübeck, Büsum und Schlei beliebt

In der Lübecker Bucht ist die Buchungslage über Ostern etwa auf dem Vorjahresniveau, einzelne Hotels und Apartmenthäuser zum Beispiel in Scharbeutz sind nahezu ausgebucht. Auch Büsum und die Schleiregion melden in etwa genauso viele Buchungen wie über Ostern 2022. Freie Betten gibt es aber überall noch.

Fehmarn und St. Peter-Ording: Weniger Reservierungen

Auf Fehmarn dagegen sind in der Zimmervermittlung 30 Prozent weniger Reservierungen eingegangen als noch vor einem Jahr. Die Auslastung in Heiligenhafen ist ebenfalls niedriger als 2022. Auch St. Peter-Ording liegt nicht ganz auf Vorjahresniveau.

Hoteliers sowie Vermieterinnen und Vermieter von Ferienwohnungen hoffen, dass es bei gutem Wetter noch viele kurzentschlossene Urlauberinnen und Urlauber nach Schleswig-Holstein zieht.

