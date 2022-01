Unis Kiel und Lübeck: Kaum noch Veranstaltungen in Präsenz Stand: 07.01.2022 16:56 Uhr Wegen der steigenden Corona-Zahlen setzen die Unis Kiel und Lübeck ab Montag fast komplett auf digitale Lehre. Nur noch vereinzelt finden Veranstaltungen in Präsenz statt.

Die Corona-Zahlen in Schleswig-Holstein steigen immer weiter. Darauf reagieren jetzt auch einige Universitäten und Hochschulen im Land. Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel bietet Lehrveranstaltungen nur noch digital an. Ausnahmen gibt es für Laborpraktika sowie musik- und sportpraktische Veranstaltungen. Dafür gilt 3G sowie eine FFP2-Maskenpflicht. Auch die Uni und die Technische Hochschule Lübeck setzen auf digitale Lehre, so die Pressestellen.

Wedel und andere halten an Präsenz fest

Trotz der steigenden Corona-Zahlen bleiben die Musikhochschule Lübeck und die Fachhochschule Wedel weiter bei der Präsenzlehre. Wie eine Sprecherin aus Wedel sagte, ist der letzte Vorlesungstag schon kommenden Freitag. Bis dahin wolle die FH am Ablauf festhalten, heißt es. Die Hochschule Flensburg ist schon das ganze Semester im Digitalbetrieb. An der Europa-Uni Flensburg ist das Wintersemester bereits beendet. Wie es Mitte März mit dem Sommersemester weitergeht, ist noch offen.

