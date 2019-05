Stand: 28.05.2019 12:49 Uhr

Umwelthilfe schließt LNG-Terminal in Brunsbüttel aus

Tiefgekühltes flüssiges Erdgas - kurz LNG - soll der Schiffstreibstoff der Zukunft werden. In Brunsbüttel ist ein LNG-Import-Terminal geplant - allerdings in unmittelbarer Nachbarschaft des Atomkraftwerks und zahlreicher großen Industriebetriebe. Und genau das stört die Deutsche Umwelthilfe. Der Verein hat heute in Berlin ein juristisches Gutachten vorgestellt. Demnach ist ein solches Flüssiggas-Terminal in Brunsbüttel nicht genehmigungsfähig.

Minister Buchholz: "Vorhaben ist genehmigungsfähig" Schleswig-Holstein Magazin - 28.05.2019 19:30 Uhr Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) bezieht Stellung zu dem Gutachten der Deutschen Umwelthilfe zum geplanten LNG-Terminal in Brunsbüttel. Seiner Auffassung nach würden alle







3 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Gutachterin: "Bestehende Betriebe nicht beeinträchtigen"

In dem Gutachten der Umweltrechtlerin Cornelia Ziehm heißt es, bei dem LNG-Terminal handele es sich um einen Störfallbetrieb, der nur angesiedelt werden dürfe, wenn ausreichend Sicherheitsabstand zu anderen gefährlichen Betrieben und der Wohnbevölkerung eingehalten wird. Bestehende Betriebe dürften durch eine Neuansiedlung nicht beeinträchtigt werden.

Umnwelthilfe: Keine rechtlichen Voraussetzungen

Weitere Informationen Flüssiges Erdgas als Umweltretter? Fakten zu LNG Immer mehr Schiffe werden mit einem Antrieb für flüssiges Erdgas gebaut. So soll das schädliche Schweröl abgelöst werden. Hilft das der Umwelt? Und welche Planungen gibt es im Norden? mehr

Die Juristin kommt zu dem Fazit: Die rechtlichen Vorraussetzungen zur Ansiedlung eines LNG-Terminals auf dem geplanten Grundstück zwischen AKW Brunsbüttel und Elbehafen liegen nicht vor. Daher dürfe das Terminal mit riesigen Tanks für flüssiges tiefgekühltes Erdgas nicht genehmigt werden, fordert die Deutsche Umwelthilfe.

Weitere Standorte möglich

Das geplante LNG-Terminal ist ein Vorhaben eines Gemeinschaftsunternehmens aus drei Firmen mit einer Investition von insgesamt rund 500 Millionen Euro. Bund und Land unterstützen den Plan grundsätzlich. Im Herbst soll die Entscheidung über die Investition der privaten Betreiber fallen. Derzeit versuchen sie potentielle Kunden für das Terminal zu gewinnen. Weitere mögliche Standorte für LNG-Terminal sind Wilhelmshaven und Stade.

Umwelthilfe kritisiert Pläne für LNG-Terminal NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 28.05.2019 12:00 Uhr Autor/in: Carsten Rauterberg Die Deutsche Umwelthilfe hat ein neues Gutachten zu einem geplanten LNG-Terminal in Brunsbüttel vorgestellt. Demnach ist das Terminal aufgrund der Nähe zum AKW nicht genehmigungsfähig.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Minister: "Vorhaben ist genehmigungsfähig"

Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP) kritisierte das neue Gutachten: "Es bringt keine Neuigkeiten", sagte Buchholz. "Die Landesregierung geht nach wie vor davon aus, dass das Vorhaben genehmigungsfähig ist und auf die Reise gebracht werden kann." Die rechtliche Bewertung der Umwelthilfe teile man nicht, so Buchholz.

Kritiker monieren Aufwand für fossilen Energieträger

Die Vorsitzende der schleswig-holsteinischen Grünen-Landtagsfraktion, Eka von Kalben, hatte sich am Montag skeptisch zu dem Vorhaben geäußert. Grundsätzliche Kritikpunkte sind der langfristige Ausbau einer Infrastruktur für einen fossilen, also begrenzten, Energieträger sowie die mögliche Herkunft des Gases aus US-amerikanischen Fracking-Bohrungen.

Weitere Informationen Umwelthilfe droht mit Klage gegen LNG-Terminal Die Deutsche Umwelthilfe warnt vor dem geplanten Flüssigerdgasterminal in Brunsbüttel - und droht mit Klage. Das sorgt für Diskussionen auf der Nationalen Maritimen Konferenz. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.05.2019 | 12:00 Uhr