Umgehung Schwarzenbek: Endlich Baustart für zweiten Abschnitt Stand: 01.04.2022 17:12 Uhr 1997 ist der erste Bauabschnitt der Nord-Ost-Umgehung fertig gestellt worden. Dann folgten 20 Jahre Pause: bis jetzt. Ab 2025 könnte die Schwarzenbeker Innenstadt entlastet werden.

Der Ausbau des zweiten Bauabschnitts der Ortsumgehung Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) ist jetzt symbolisch gestartet. Mit dabei waren der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesverkehrsministerium, Oliver Luksic (FDP), Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP), der Direktor des Landesbetriebs für Straßenbau und Verkehr (LBV.SH) Torsten Conradt und Bürgermeister Norbert Lütjens (parteilos). Für die Menschen in Schwarzenbek war das ein Moment auf den sie jahrelang - sogar jahrzehntelang - gewartet haben.

Buchholz: "Schwarzenbeker haben über 20 Jahre auf diesen Tag gewartet"

Dessen war sich auch Verkehrsminister Buchholz bewusst: "Ich bin sehr froh, dass wir heute mit dem Lückenschluss zwischen der B404 und der K17 beginnen. Die Menschen in Schwarzenbek haben über 20 Jahre auf diesen Tag gewartet." Seit Jahren staut es sich in der Innenstadt - dass eine Ortsumgehung Abhilfe schaffen soll, ist schon lange klar. Der erste Bauabschnitt wurde 1997 fertiggestellt, danach war aber erstmal mehr als 20 Jahre Pause. Der Grund: Beim zuständigen Landesamt gab es nicht genügend Planer.

AUDIO: Weiterbau der Ortsumgehung Schwarzenbek (1 Min) Weiterbau der Ortsumgehung Schwarzenbek (1 Min)

Auf biologische Vielfalt wird geachtet

Jetzt geht es aber weiter - der Abschnitt zwischen B404 und der K17 wird gebaut. Tatsächlich begann die gegenwärtige Ausbaustufe bereits 2021 mit dem Bau eines Kreisverkehrs an der B207 sowie eines Knotenpunktes an der B404, dem Neubau von zwei Absetz- und Rückhaltebecken sowie der Errichtung einer besonderen Rad- und Fußwegbrücke mit einer Leiteinrichtung für Fledermäuse sowie weiteren Ausgleichsflächen zum Schutz der Biodiversität.

LBV.SH-Chef Conradt freut sich über den Baufortschritt: "Seit gut einem Jahr bauen wir an der neuen Fußgänger- und Radfahrerbrücke, die nun im Herbst 2022 fertig wird. Auch hier achten wir sehr auf die biologische Vielfalt." Das Besondere an der Brücke sei, dass sie von Irritationsschutzwänden und hochwachsendem Begleitgrün flankiert wird; dieses diene den Fledermäusen als notwendiges Leitsystem.

Umgehung sorgt für Entlastung der Innenstadt

Die neue Nord-Ost-Umgehung Schwarzenbek wird, wenn sie denn wie geplant 2025 fertig gestellt wird, eine erhebliche Entlastung für Schwarzenbeks Stadtkern sein. Momentan fahren die Autos meist durch das Zentrum. Der Weiterbau bedeute in der Innenstadt und den Einfallstraßen eine deutliche Verminderung der Lärm- und Abgasimmissionen, so Verkehrsminister Buchholz.

Der Bund investiert 19 Millionen Euro in die gut drei Kilometer lange Ortsumgehung und auch die Stadt Schwarzenbek beteiligt sich an den Kosten, und zwar für den Bau eines Radweges. Der dritte Bauabschnitt sei aktuell in Planung.

