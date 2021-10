UKSH in Kiel: Richtfest für zentrales Laborgebäude Stand: 04.10.2021 19:05 Uhr Sechs Geschosse hat es schon: Der Rohbau für das neue zentrale Labor-Gebäude des UKSH-Gebäudes in Kiel steht. Hier soll es bald Platz für Labordiagnostisik auf 6.000 Quadratmetern geben.

Die Idee laut UKSH: Abläufe beschleunigen und Kosten senken - auch durch weniger Personalbedarf und mehr Automatisierung. In dem Gebäuden sollen bis zu 6.000 Proben aus beiden Standorten des UKSH und aus 29 anderen Krankenhäusern im Land untersucht werden. 26 Millionen Euro kostet das Projekt. Neu ist dann auch die Versandart: In Kiel sollen die Proben per Rohrpost ins Labor gehen - direkt von der Station. Ganz ohne Labor soll der Standort Lübeck in Zukunft nicht sein. Für Untersuchungen, die besonders kurzfristig gemacht werden müssen - etwa in Notfällen - werde es weiterhin Möglichkeiten geben, versichert die Klinik.

Labor soll Ende 2022 bezogen werden

Das Zentrallabor ist Teil des sogenannten baulichen Masterplans - die Modernisierung der beiden Klinik-Standorte in Kiel und Lübeck durch Neubauten und Sanierungen. Finanziert werden soll dieses Projekt durch die sogenannte Effizienzrendite. Die Idee: Durch effizientere Abläufe in modernen Gebäude kann das Krankenhaus mit weniger Personal mehr Patienten versorgen - und so die Bauten finanzieren. Ob dieses Finanzierungskonzept rechnerisch funktioniert, also ob die Neubauten wirklich Geld sparen, lässt sich erst sagen, wenn der gesamte Plan abgearbeitet ist. Das neue Zentrallabor soll im Dezember 2022 in Betrieb gehen.

