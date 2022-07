Tour-de-France-Tross rollt durch Schleswig-Holstein Stand: 04.07.2022 11:20 Uhr Die ersten drei Etappen der diesjährigen Tour de France fanden in Dänemark statt. Am Dienstag geht es in Frankreich weiter. Der gesamte Tross musste also einmal quer durch Schleswig-Holstein fahren.

Gestern hat sich der Niederländer den Sieg auf der dritten Etappe der Tour de France von Veije nach Sonderburg gesichert. Damit endete der erste Ausflug der "Großen Schleife" nach Dänemark. Damit es am Dienstag im französischen Dünkirchen, nahe der Grenze zu Belgien weitergehen kann, musste das gesamte Feld am Sonntag Abend einmal durch Schleswig-Holstein. Allerdings waren die Fahrräder und das Equipment in Lkw verstaut.

Werbefiguren auf Tiefladern

Aber nicht nur das Sportgerät musste nach Frankreich. In den Konvoi reihten sich unter anderem auch Busse der Rennställe, etwa 40 Fernsehübertragungswagen und Cateringfahrzeuge ein. Besonders skurril war der Anblick einiger Werbe-Fahrzeuge. Sie dürfen nicht am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen. Daher wurden zum Beispiel riesige Rennradfahrer-Puppen und überdimensionale Picknick-Körben mit ebenso großen Camemberts und geröstetem Brot mit ihren Autos auf Tiefladern verladen.

Französische Polizei begleitet den Konvoi

Begleitet wurden das Peloton nach NDR Schleswig-Holstein Informationen auch von der französischen Polizei und der Feuerwehr. Damit sich die Fahrer von dem 900 Kilometer langen Weg zum Start des vierten Teilabschnitts in Dünkirchen etwas erholen können, legt die Tour heute ihren ersten Ruhtag ein.

