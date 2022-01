Tönning als Motiv: 320 Jahre alte Goldmünze wird versteigert Stand: 26.01.2022 11:04 Uhr Sie ist knapp 70 Gramm schwer und soll 50.000 Euro Wert sein: Eine mehr als 320 Jahre alte Goldmünze wird heute im Osnabrücker Auktionshaus Künker versteigert. Sie stammt den Angaben zufolge aus dem Jahr 1700 und war damals 20 Dukaten wert.

Auf der Münze sind zwei Ereignisse aus dem Großen Nordischen Krieg zu sehen - auf der einen Seite die Belagerung Tönnings, auf der anderen ein Angriff auf Kopenhagen. Auf der Tönninger Seite der Münze sind das Schloss mit seinen vier hoch aufragenden Ecktürmen und der Turm der St. Laurentius-Kirche zu erkennen, genau so Schiffe auf der Eider. Kanonenkugeln fliegen in der Szene auf die Stadt.

Goldmünze als Verdienstmedaille?

Vermutlich, so schreibt das Auktionshaus, habe Herzog Friedrich IV. mit der Münze seine Dankbarkeit ausgedrückt - sie war demnach so etwas wie eine Verdienstmedaille für Soldaten. Aber auch ein Mittel, um seine Interpretation der Kriegsgeschehnisse zu verbreiten: Über dem Motiv des Angriffs auf Kopenhagen steht das lateinische Motto "PAR PARI", was übersetzt "Gleiches mit Gleichem" bedeutet. Für den Auftraggeber der Münze ist der Angriff auf Kopenhagen also die Vergeltung für die Belagerung Tönnings.

Wer der derzeitige Besitzer der Münze ist und woher er sie bekommen hat, verrät das Auktionshaus nicht. Die Versteigerung findet am Nachmittag statt.

