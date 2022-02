Tausende demonstrieren in SH gegen den Ukraine-Krieg Stand: 26.02.2022 17:41 Uhr Die Entwicklung in der Ukraine bewegt auch die Menschen in Schleswig-Holstein. Am Sonnabend drückten Tausende ihre Solidarität auf Kundgebungen im ganzen Land aus.

"Frieden für die Ukraine" oder "Stoppt den Krieg" - solche und ähnliche Parolen waren auf Kundgebungen im ganzen Land zu lesen. In fast allen Teilen Schleswig-Holsteins sind die Menschen auf die Straße gegangen, um sich mit dem ukrainischen Volk zu solidarisieren. Eine der größten Kundgebungen gab es in Kiel, daran haben sich nach Polizeiangaben mehr als 5.000 Menschen beteiligt. Auch in Eckernförde, Preetz, Itzehoe und St.-Peter-Ording gab es Demonstrationen gegen die russische Invasion.

"Starkes Zeichen für die Ukraine"

Zur Kundgebung in Kiel hatte ein breites Bündnis aus verschiedenen Parteien aufgerufen. Auch Gewerkschaften und andere Organisationen waren mit dabei. Zu den Rednern gehörte auch Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD), der sich vom großen Ansturm beeindruckt zeigte: "Ich glaube, das bringt ganz viel, weil das passiert ja jetzt heute auf der ganzen Welt an diesem Wochenende, dass sich Menschen mit der Ukraine solidarisch erklären. Das werden die Menschen in der Ukraine erfahren." Russland werde merken, dass man nicht nur Regierungen zum Gegner habe. Deshalb ist es laut Kämpfer ein wichtiges Zeichen, welches von Schleswig-Holstein ausgeht.

