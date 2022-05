Tankrabatt: Andrang an Schleswig-Holsteins Tankstellen Stand: 31.05.2022 07:28 Uhr Der Tankrabatt führt bereits jetzt zu ersten Engpässen in Schleswig-Holstein. Dabei gilt er erst von morgen an. Allerdings haben einige Tankstellen ihre Vorräte knapp kalkuliert, um keine Verluste zu machen.

Die Angst vor einem leeren Tank treibt nun offenbar einige Autofahrer an die Zapfsäulen. Derzeit tanken mehr als erwartet, obwohl der Sprit heute noch teurer ist. Das beobachtet zum Beispiel Axel Niesing, Geschäftsführer der Tankstellenkette Anton Willer mit fast 40 Tankstellen in Schleswig-Holstein. Über eine Tabelle kann er die Füllstände der Tanksäulen einsehen. "Wir sehen hier einige, die rot sind. Davon sind wir auch ein bisschen überrascht worden", sagt er. Einige Tankstellenbetreiber haben ihre Vorräte absichtlich klein gehalten. Denn auch sie bekommen den Rabatt beim Einkauf von der Raffinerie erst morgen und wollen keine Verluste machen, heißt es aus der Branche.

Spritpreise: Senkung mit einigen Tagen Verzug?

Das gesamte Pfingstwochenende kann es daher passieren, dass bestimmte Treibstoffsorten an einzelnen Tankstellen ausverkauft sind. Das Unternehmen bft Willer aus Kiel erwartet, dass die Preise für die Autofahrer erst allmählich sinken. Auch Jan-Nikolas Sontag, der Sprecher vom Verband des Kfz-Gewerbes Schleswig Holstein, betont: "Das, was jetzt noch in den Tanks sich befindet, das ist nach altem Steuersatz besteuert und muss erstmal abverkauft werden. Eigentlich ist diese Preissenkung dann erst mit einem Verzug von drei, vier, fünf Werktagen zu erwarten. Es kann natürlich auch sein, dass Mineralölgesellschaften sagen: 'Wir machen das schon vorher.'"

AUDIO: Tankrabatt führt zu ersten Engpässen in SH (1 Min) Tankrabatt führt zu ersten Engpässen in SH (1 Min)

ADAC rechnet mit Tanktourismus im Grenzgebieten

Der ADAC erwartet, dass der Ansturm auf Tankstellen in grenznahen Gebieten ab morgen durch Autofahrer aus dem Ausland zusätzlich verstärkt wird. Denn ab dem 1. Juni dürfte das Tanken in Deutschland beträchtlich billiger als zum Beispiel in Dänemark, den Niederlanden, Belgien oder der Schweiz sein.

Rund 35 Cent weniger für einen Liter Benzin und 17 Cent weniger für einen Liter Diesel sollen laut Bundesfinanzministerium von morgen an gelten. Hintergrund ist die für drei Monate gesenkte Energiesteuer.

