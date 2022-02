Taleja Großmann: Musiktalent aus dem Norden Stand: 06.02.2022 05:00 Uhr Taleja Großmann ist ein junges Musiktalent aus Angeln. Mit namhafter Unterstützung hat sie bereits ihre erste CD aufgenommen - und will in Zukunft von ihrer Musik leben können.

Sie singt, sie spielt Schlagzeug und sie tut beides so gut, dass sie an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg aufgenommen wurde: Taleja Großmann aus Freienwill (Kreis Schleswig-Flensburg) wuchs in einem sehr musikalischen Haushalt auf. Der Vater ist Bassist, die Mutter spielt verschiedene Instrumente und singt und auch die beiden Brüder und die Schwester sind musikalisch. "Ich habe mit Musik von klein auf etwas Schönes verbunden, nie das Gefühl gehabt, dass ich unter Druck stehe. Das hat mich sehr sehr geprägt", sagt die 21-Jährige.

Songs schreiben, um zu verarbeiten

"Ich habe früh angefangen, Songs zu schreiben, um Dinge, die passiert sind, zu verarbeiten." So schrieb sie ihren ersten Song mit zwölf Jahren, als der Familienhund gestorben war. "Die Texte sind sehr persönlich. Man muss nicht viel hineininterpretieren, es steht so, wie es gemeint ist", betont Taleja Großmann. Ihre Inspirationen zu neuen Melodien bekommt sie auch, wenn sie anderen Stücken zuhört, Jazz oder Klassik zum Beispiel.

Richard Wester erkennt Talent

Der Komponist Richard Wester erkannte ihre starke Stimme und produzierte mit Taleja ihr erstes Album - in den Berliner Hansastudios, einem Tonstudio, in dem schon Depeche Mode, Herbert Grönemeyer und R.E.M. Hits produzierten. "Sie hat da ihre Klaviersongs gespielt, ohne dass man das Gefühl hatte, dass man eingreifen musste", sagt Wester. Um das Geld für ihre CD zusammenzukriegen, startete Taleja eine ungewöhnliche Aktion. Sie machte einen Crowdfunding-Aufruf - und bekam von ihren Fans tatsächlich dreimal so viel Geld, wie veranschlagt.

Taleja Großmann würde gerne einmal von ihrer Musik leben können. Sie glaubt, dass sie das schaffen kann. Die Welt der Musik ist für sie voller Möglichkeiten.

