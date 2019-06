Stand: 15.06.2019 16:16 Uhr

Tag der Bundeswehr in Jagel

Die Bundeswehr hat am Sonnabend an ihrem Standort in Jagel bei Schleswig erstmals einen "Tag der offenen Tür" veranstaltet. Trotz des schlechten Wetters nutzten rund 24.000 Menschen die Chance, sich den Flugplatz einmal genau anzuschauen, denn der Fliegerhorst ist eigentlich militärisches Hochsicherheitsgebiet und für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Das Motto der Veranstaltung lautete: Mitmachen, Eindrücke sammeln und ins Gespräch kommen. Die Besucher konnten die Arbeit der Bundeswehr hautnah erleben. Soldaten von verschiedenen Standorten in Schleswig-Holstein standen den Besuchern Rede und Antwort.

24.000 Besucher auf dem Fliegerhorst in Jagel















Hoher Besuch und außergewöhnliche Flugmanöver

Der Inspekteur der Luftwaffe, Generalleutnant Ingo Gerhartz, war extra aus Berlin angereist. "Ich bin begeistert, wie fasziniert die Bürger sind, von dem was die Bundeswehr tut", so Gerhartz im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein. "Es tut auch unseren Soldatinnen und Soldaten gut zu sehen, wie die Menschen ihren Dienst anerkennen", so der Leutnant weiter.

Bei zwei Flugschauen am Vormittag und Nachmittag zeigten Piloten mit Maschinen wie "Tornado" und "Eurofighter" ihr Können. In der Luft gab es teils außergewöhnliche Flugmanöver. Auch die Militärtransportflugzeuge A400M und die Transall drehten über dem Fliegerhorst ihre Kreise. In einer Halle zeigten Techniker, wie sie einen Kampfjet warten und reparieren. Auch Drohnen, Hubschrauber, Waffenabwehrsysteme und anderes militärisches Gerät wurden auf dem Gelände gezeigt.

Tag der Bundeswehr in Jagel NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 15.06.2019 15:00 Uhr Autor/in: Jan Altmann An dem Aktionstag beteiligen sich insgesamt 14 Standorte. In Schleswig-Holstein ist erstmals der Fliegerhorst in Jagel bei Schleswig mit dabei.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Protest von Friedensaktivisten

Kritik an der Veranstaltung kam von Friedensaktivisten. Bereits entlang der Zufahrtsstraße waren Schilder aufgestellt, an den Eingängen demonstrierten einige Gegner für die Abschaffung der Bundeswehr. Ein Sprecher der Bundeswehr sagte auf Nachfrage des NDR: "Wir haben im Vorfeld mit den Demonstranten besprochen und vereinbart, dass sie ihre Protestaktion durchführen dürfen."

Rückblick auf Tag der Bundeswehr 2018 Luftwaffe zum Anfassen in Appen Zum Tag der Bundeswehr öffnet die Unteroffizierschule der Luftwaffe in Appen ihre Tore für Besucher. Rund 10.000 Menschen sind dem Aufruf gefolgt - unter ihnen auch Kritiker. mehr Flugplatz Hohn: Bis zu 120 Posten könnten bleiben Der Hohner Flugplatz wird nach der Auflösung des dort beheimateten Lufttransportgeschwaders 63 nicht ganz geschlossen. Laut den aktuellen Planungen soll er Ausweichflugplatz bleiben - mindestens. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.06.2019 | 15:00 Uhr