Studie: In Schleswig-Holstein fehlen 18.000 Kitaplätze Stand: 20.10.2022 08:21 Uhr Im kommenden Jahr werden nach einer Berechnung der Bertelsmann Stiftung in Schleswig-Holstein Tausende Kita-Plätze fehlen. Um den Bedarf zu decken, müsste das Land viel Geld ausgeben und deutlich mehr Personal finden.

Rund 18.000 Kita-Plätze werden bereits 2023 in Schleswig-Holstein fehlen - auf diese Zahl kommt die Bertelsmann Stiftung in ihrem am Donnerstag veröffentlichten Ländermonitoring Frühkindliche Bildungssysteme. Demnach werden allein zusätzlich 11.000 Plätze für Kinder unter drei Jahren benötigt, außerdem weitere 7.100 für Kinder ab drei Jahren.

Bis zu 9.000 Fachkräfte für kindgerechte Betreuung

Dafür haben die Forschenden die Differenz zwischen Angebot und Nachfrage berechnet: 2021 gaben in einer Studie des Deutschen Jugendinstituts 51 Prozent der Eltern an, dass sie für ihr Kind unter drei Jahren eine Betreuung wünschen. Ein entsprechendes Angebot fanden aber nur 35 Prozent. Es klafft also eine Lücke von 16 Prozent. Für Kinder ab drei Jahren beträgt die Differenz acht Prozent. "Das aktuelle Ländermonitoring zeigt, dass auch 2023 in Schleswig-Holstein viele Familien Schwierigkeiten bei der Betreuung ihrer Kinder haben werden", heißt es im Bericht der Bertelsmann Stiftung für Schleswig-Holstein.

Um den Betreuungsbedarf zu decken, müssten nach dem aktuellen Personalschlüssel laut Bertelsmann Stiftung 4.600 zusätzliche Fachkräfte eingestellt werden. Das würde zusätzliche Personalkosten von 201,1 Millionen Euro jährlich bedeuten. Allerdings werden laut Bertelsmann Stiftung schon jetzt viele Kinder in Schleswig-Holstein nicht nach einem kindgerechten Personalschlüssel betreut. Zwar stehe das Bundesland im Ländervergleich gut da, dennoch stehe für 56 Prozent der betreuten Kinder nicht genügend Fachpersonal zur Verfügung.

"Damit 2023 alle Plätze mit Personalschlüsseln nach wissenschaftlichen Empfehlungen ausgestattet sind - auch jene, die noch zur Erfüllung des weiterhin ungedeckten Elternbedarfs geschaffen werden müssen -, fehlen rund 9.000 Fachkräfte", resümieren die Autorinnen und Autoren der Studie. Dadurch entstünden zusätzliche Personalkosten von 407,2 Millionen Euro jährlich. Betriebs- und mögliche Baukosten für die neuen Kita-Plätze kämen noch hinzu.

Forderung: Kita-Personal muss entlastet werden

Dass die fehlenden Betreuungsangebote bis 2023 geschaffen werden können, ist laut Bertelsmann Stiftung unrealistisch: "Allein schon das fehlende Personal für den notwendigen Platzausbau ist bis dahin nicht zu gewinnen bzw. zu qualifizieren." Die Autorinnen und Autoren sprechen von einer "fatalen Wechselwirkung": Zu wenig Personal verschlechtere nicht nur die Qualität der frühkindlichen Bildung für die Kinder, sondern auch die Arbeitsbedingungen für die pädagogischen Fachkräfte.

"Dadurch sinken die Chancen, vorhandene Mitarbeiter:innen im Beruf zu halten, was den bestehenden Personalmangel wiederum weiter verschärft." Die Stiftung fordert, das Personal in den Kitas kurzfristig zu entlasten - etwa auch mit zusätzlichen Mitarbeitern in Hauswirtschaft und Verwaltung. In diese Richtung gehen auch Pläne von Schleswig-Holsteins Sozialministerin Aminata Touré (Grüne), die sie kürzlich vorgestellt hatte.

In Niedersachsen und Hamburg fehlen Plätze, in MV Personal

Auch in anderen Bundesländern fehlen Tausende Betreuungsplätze: In Niedersachsen müssten bis 2023 45.500 Plätze geschaffen und 12.000 Fachkräfte eingestellt werden, um den Bedarf zu decken. In Bremen fehlen der Studie zufolge im kommenden Jahr voraussichtlich bis zu 5.400 Kita-Plätze und 1.500 Fachkräfte. In Hamburg werden 3.700 Plätze benötigt, davon der überwiegende Teil für Unter-Dreijährige. Beim Personalschlüssel liegt Hamburg laut der Studie im Mittelfeld, dennoch werden 69 Prozent der Kinder in Gruppen ohne genügend Fachpersonal betreut. Um alle Plätze, auch die noch fehlenden, mit entsprechendem Personal auszustatten, müssten 6.200 Fachkräfte eingestellt werden. In Mecklenburg-Vorpommern kann den Berechnungen zu Folge der Rechtsanspruch für alle Kinder mit Betreuungsbedarf erfüllt werden - dort liegt das Hauptproblem im fehlenden Personal. Die Betreuungsqualität sei nicht kindgerecht, so die Autorinnen und Autoren. Es müssten zusätzlich 9.200 Fachkräfte eingestellt werden, damit in 2023 Personalschlüssel erreicht werden, die wissenschaftlichen Empfehlungen entsprechen.

