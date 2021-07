Stromausfall in Angeln: Bagger fährt in Hochspannungsleitung Stand: 16.07.2021 13:31 Uhr In Mittelangeln im Kreis Schleswig-Flensburg gibt es seit heute Mittag in vielen Orten einen Stromausfall. Der Grund: Auf der Schlei ist ein Schwimmbagger mit einer Hochspannungsleitung kollidiert.

Der Notruf ging um 11:28 Uhr bei der Leitstelle Nord ein: Auf der Höhe Rabelsund in der Nähe von Kappeln war ein Schwimmkran in eine große Hochspannungsleitung gefahren. Dabei zerriss er sechs Leitungen und unterbrach so die Stromversorgung nach Angeln.

Energieversorger prüfen ob Gebiet spannungsfrei ist

Laut einem Leitstellen-Sprecher sind mehrere Feuerwehren vor Ort. Mitarbeiter von Energieversorgern überprüfen derzeit, ob das Gebiet an Land und Wasser - nach dem Unfall mit der Hochspannungsleitung - spannungsfrei ist.

Nach ersten Erkentnissen ist auf dem Schiff niemand verletzt worden. Trotzdem sind zwei Seenotrettungskreuzer der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) vor Ort auf der Schlei.

AUDIO: Stromausfall in Mittelangeln (1 Min) Stromausfall in Mittelangeln (1 Min)

