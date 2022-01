Steigende Meeresspiegel: Niederungen sollen geschützt werden Stand: 31.01.2022 16:06 Uhr Schleswig-Holstein will für die großen Niederungen bis zum nächsten Jahr eine Strategie entwickeln, die Klima- und Naturschutz mit der Landwirtschaft zusammenführt. So sollen die Landesteile auf den steigenden Meeresspiegel vorbereitet werden.

Rund ein Fünftel unserer Landesfläche liegt laut Marschenverband Schleswig- Holstein kaum oder wenig oberhalb des Meeresspiegels und gilt damit als Niederungsgebiet. Die meisten Gebiete gibt es im westlichen Teil des Landes.

Vor allem vor dem Hintergrund des steigenden Meeresspiegels und der erhöhten Niederschlagsmengen ist ihr Erhalt nach Meinung von Schleswig-Holsteins Umwelt- und Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) eine der größten Herausforderungen der kommenden Jahrzehnte. "Um sie als Lebens- und Wirtschaftsraum zu erhalten, muss künftig eine nachhaltige, wasserwirtschaftlich sinnvolle und finanziell abgesicherte Entwässerung organisiert werden", sagte der Minister heute bei einem Termin in Meggerdorf (Kreis Schleswig-Flensburg) in der Eider-Treene-Sorge-Niederung - einem der größten Niederungsgebiete des Landes.

Neue Strategie soll andere Bodennutzung ermöglichen

Um dieses Ziel zu erreichen, entwickelt das Umweltministerium derzeit eine entsprechende Niederungsstrategie für den Zeitraum bis zum Jahr 2100. Dabei ist laut Albrecht die größte Herausforderungen, die Interessen der Bereiche Landwirtschaft, Naturschutz und Wasserwirtschaft unter einen Hut zu bringen. Das soll bis zum kommenden Jahr passieren.

Umweltschutz hat die Belange der Landwirtschaft aus den Augen verloren, Landwirtschaft die Belange des Naturschutzes. Die Strategie muss die Interessen aller berücksichtigen, dann sind alle bereit, Veränderungen mitzugehen. Umweltminster Jan Philipp Albrecht (Grüne)

So benötigen die Landwirte trockene Böden, um sie bewirtschaften zu können, so Albrecht. "Gleichzeitig haben wir mit dem steigenden Meeresspiegel noch mehr Wasser, das jetzt kommt." Eigentlich würden die Böden die Nässe gut vertragen. Das sei auch gut für Klimaschutz und die Biodiversität. "Und das wollen wir jetzt mit dieser Strategie zusammenbringen", so Albrecht weiter.

Bauernverband pocht auf Freiwilligkeit

Das kann laut Albrecht eine veränderte Nutzung der Fläche bedeuten, die mit nässeren Böden besser zurecht käme. Denn um dort Landwirtschaft betreiben zu können, werden die Flächen bisher entwässert. Das führt besonders in Moorgebieten zum Absinken des Bodens und zu Treibhausgasemissionen. Wird weniger entwässert, gelangt zwar weniger Kohlendioxid und Lachgas in die Atmosphäre. Allerdings ist dann die Landwirtschaft in der bisherigen Form infrage gestellt.

Aus Sicht von Lennart Schmitt vom Bauernverband Schleswig-Holstein ist dann auch die Freiwilligkeit bei Veränderungen wichtig. "Wenn es ein Erfolg werden soll, müssen die Landwirte freiwillig mitmachen." Gemeinwohlorientierung müsse honoriert werden, so Schmitt.

Mammutaufgabe Küstenschutz

Laut Albrecht soll es Investition in neue Geräte geben, die mit einer "intelligenten Entwässerung" dafür sorgen sollen, die Nutzung des Bodens dauerhaft zu ermöglichen. Dazu gehört unter anderem die Modernisierung der Schöpfwerke - allein 50 gibt es in der Eider-Treene- Sorge-Niederung. Sie halten die Wasserstände möglichst konstant.

Allein diese Zahl macht deutlich was für eine Mammutaufgabe die Erarbeitung und Umsetzung einer entsprechenden Strategie ist. Die Umsetzung wird Jahrzehnte in Anspruch nehmen. Noch gibt es kein abschließendes Strategiekonzept. Laut Albrecht gibt es aber mit allen Beteiligten konstruktive Gespräche.

