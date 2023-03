Schwentinental: Fliegerbombe unter Kita bestätigt Stand: 09.03.2023 12:50 Uhr Die Befürchtungen haben sich bewahrheitet: Bei dem verdächtigen Gegenstand, der bei der Auswertung von Luftbildaufnahmen unter einer Kita in Schwentinental entdeckt wurde, handelt sich um einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg.

Unter der Kita in Schwentinental im Kreis Plön haben Experten einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Laut Polizei handelt sich um eine 250 Kilogramm schwere britische Fliegerbombe. Am Montag wollen Vertreter der Stadtverwaltung, der Polizeidirektion Kiel, der Feuerwehr, des ÖPNV und des Kampfmittelräumdienstes über einen geeigneten Zeitpunkt für die erforderliche Entschärfung entscheiden.

Fundort muss gesichert werden

Schneller geht es nicht, weil das Loch, das der Kampfmittelräumdienst durch den Kita-Boden ausgehoben hat, um an den Blindgänger ranzukommen, einstürzen könnte, sagen die Experten. Die Grube muss erst noch gesichert werden. Anfang kommender Woche wollen sich dann Vertreter von Kampfmittelräumdienst, Stadt, Polizei und anderen Behörden zusammensetzen und überlegen, wann genau die Bombe entschärft werden könnte.

Wenn die Bombe dann entschärft wird, müssen Menschen mindestens im Umkreis von 500 Metern ihre Wohnungen, Häuser oder Arbeitsplätze verlassen. Marc Wernicke vom Kampfmittelräumdienst schloss nicht aus, dass vielleicht auch ein Radius von 1.000 Metern nötig sein wird.

Komplizierte Sondierungsarbeiten

Im Rahmen geplanter Bauarbeiten war bei der Auswertung von Luftbildaufnahmen unter dem Gebäude der Kita ein verdächtiger Gegenstand entdeckt worden. Die Kita wurde Ende Januar geschlossen und der Betrieb erstmal in eine Sporthalle verlegt. Die Identifizierung des in 4,5 Metern Tiefe gelegenen verdächtigen Gegenstandes war aufwendig und schwierig. Unter anderem musste laut Landeskriminalamt die Baugrube gegen abrutschendes Erdreich abgesichert werden. In der vergangenen Woche hatten Experten des Kampfmittelräumdienstes dort bereits ein verrostetes Stück einer Tonne gefunden. Erst jetzt konnten die Sondierungsarbeiten endgültig abgeschlossen werden.

