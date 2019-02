Stand: 04.02.2019 16:34 Uhr

Schönheitskur für Dünen in St. Peter-Ording

In St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) brummen die Bagger und knattern die Motorsägen: Hinter dem Deich läuft in diesen Tagen die Pflegearbeit an den Binnendünen - die sogenannte Entkusselung - auf Hochtouren. Die Binnendünen sind offene Heide- und Grasflächen, die landseitig an die Deiche angrenzen. Sie gelten - im Paket mit Riesen-Strand, Salzwiesen und Stranddünen - als die landschaftlichen Aushängeschilder des bei Touristen beliebten Ortes. "Wir wollen die freien Dünenflächen erhalten, weil da eine andere Artenvielfalt herrscht", sagte der Oberdeichgraf des Deich- und Hauptsielverbandes Eiderstedt, Jan Rabela, NDR Schleswig-Holstein.

Birke, Kiefer und Weide breiten sich aus

Heide und Dünenflächen neigen dazu, im Laufe der Jahre von Baumarten wie Birke, Kiefer und Weide besiedelt zu werden. Diese Bäume werden nun von Mitarbeitern des Bauhofs gefällt. Dieser Schritt nennt sich Entkusselung. Junior-Ranger der Schutzstation Wattenmeer und Schüler der Nordseeschule arbeiten anschließend mit der Hand nach.

Binnendünen reichen durch alle Ortsteile

Die Binnendünen reichen in St. Peter-Ording durch alle Ortsteile - von Ording bis Böhl. Auch aus touristischen Gründen sollen sie sich nicht in einen regelrechten Wald verwandeln. "Wenn man dort als Spaziergänger unterwegs ist, hat man keine freie Sicht mehr, weil alles zugewachsen ist", sagte Rabela. Bis 2012 war an den Binnendünen laut Bauhof jahrzehntelang kaum etwas gemacht worden.

Umweltministerium steuert 15.000 Euro bei

Inzwischen gibt es einen Managementplan des Deich- und Hauptsielverbandes. 2019 sollen knapp 20 Dünen-Hektar entkusselt werden. Vom Umweltministerium bekommt der Verband in diesem Jahr laut Oberdeichgraf Rabela knapp 15.000 Euro für die Arbeiten.

