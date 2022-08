Schlei: Brücke und Fähranleger bald zeitgleich gesperrt Stand: 08.08.2022 17:54 Uhr Brücken und Fähren verbinden Menschen. Damit ist zwischen den Kreisen Schleswig-Flensburg und Rendsburg-Eckernförde ab Mitte August aber zunächst Schluss. Der Weg über die Schlei wird gleich an zwei Orten unterbrochen.

Die Dieselfähre "Missunde" stellt die Verbindung zwischen Schwansen und Angeln sicher. Jetzt will der Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN) das Schiff durch eine umweltfreundliche Elektrofähre ersetzen. Dazu müssen jedoch die beiden Anleger erneuert werden. Eine Fähre kann in dieser Zeit nicht fahren. Der Zeitpunkt dieser Arbeiten sorgt aber für Unmut unter den Autofahrern.

Umwege von bis zu einer Stunde nötig.

Die Bauarbeiten an den beiden Anlegern starten am 15. August. Parallel dazu will das Verkehrsministerium auch die Arbeiten an der ein paar Kilometer entfernten Schleibrücke Lindaunis wieder aufnehmen. Auch dort kommt dann niemand mehr über die Schlei. Die Folge: Wer rüber will, muss über Kappeln oder Schleswig fahren und Umwege von bis zu einer Stunde in Kauf nehmen. Auf Nachfrage beim Verkehrsministerium, warum beide Sperrungen zeitgleich laufen werden, heißt es, dass man auf der einen Seite die Ferien in Schleswig-Holstein hätte abwarten wollen und auf der anderen Seite das Wetter das Zeitfenster für die Bauarbeiten begrenze. "Außerdem muss der Investitionsstau aufgeholt werden", erklärt Verkehrsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) auf NDR-Anfrage. Die Arbeiten an den Fähranlegern sollen bis Mitte November gehen. Die Sperrung der Lindaunisbrücke bleibt bis zum Frühjahr bestehen.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 08.08.2022 | 19:30 Uhr