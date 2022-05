Schicht für Schicht: Tischlermeister restauriert Reinbeker Friedhofskapelle Stand: 17.05.2022 17:36 Uhr Wenn der Küchentisch zu viele Kratzer hat oder der Bilderrahmen runter gefallen und durchgebrochen ist, dann kaufen die meisten Menschen heutzutage neu. Ein Tischlermeister aus Schenefeld will für die Ewigkeit schaffen.

Heutzutage halten die meisten Holzkonstruktionen nicht sonderlich lange, sagt Tischlermeister Michael Nilsson aus Schenefeld (Kreis Pinneberg). Er will das ändern. "Mein Ziel ist, die Sachen so wiederherzustellen, dass die Leute sagen: 'Die Arbeit hat sich gelohnt.' Für mich ist die Herausforderung, wenn gesagt wird: 'Das kann man nur noch wegschmeißen.' Dann fang' ich an, richtig Gas zu geben", erzählt er.

Hundert Jahre alte Kapelle instand setzen

Spezialisiert hat sich der Tischlermeister auf die Restaurierung historischer Holzkonstruktionen. Im Moment arbeitet er unter anderem an der Reinbeker Friedhofskapelle, die fast hundert Jahre alt ist. Um die Leinölfarbe originalgetreu anzumischen und aufzutragen - Schicht für Schicht, hauchdünn, mit tagelangen Trocknungspausen - braucht er 200 Arbeitsstunden. So viel Zeit, wie die Handwerker damals.

Seit zehn Jahren ist Denkmalschutz die Nische von Tischlermeister Michael Nilsson. "Das Interessante ist, dass Holzkonstruktionen von früher zum Vorschein kommen, die man erst gar nicht erkannt hat. Da ist die herkömmliche Farbe von 1930, die hier wieder zum Vorschein kommt. Da wurde drübergestrichen. Und hier können wir den ursprünglichen Farbton wieder erkennen", berichtet er.

20 historische Gebäude restauriert

Seine Aufträge bekommt er von wohlhabenden Privatpersonen oder öffentlichen Auftraggebern. Die Holzstücke sind Hunderte Jahre alt. 20 Kirchen und andere historische Gebäude hat Nilsson schon restauriert. Zum Beispiel die barocke Kirche in Rellingen, die Lagerhalle in Pinneberg oder den Pavillon der Fabrikantenvilla Warncke von 1835. So nachhaltig wie damals werde heute nicht mehr gebaut, beobachtet Nilsson. "Wie meine Vorgänger mit den Konstruktionen umgegangen sind, dass es so lange hält, da hab ich große Achtung vor. Deshalb macht es mir auch Spaß, das weiter zu führen."

Bis Nilsson Fenster und Türen der Reinbeker Friedhofskapelle fertig hat, werden noch zwei Jahre vergehen. Er hofft, dass die Kapelle mit seiner Restauration dann noch mindestens 200 Jahre erhalten bleibt.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 17.05.2022 | 19:30 Uhr