Scheune in Sieverstedt abgebrannt Stand: 27.10.2022 15:18 Uhr Am Vormittag ist eine Scheune eines landwirtschaftlichen Betriebes in Sieverstedt abgebrannt. Fünf Wehren mit etwa 60 Einsatzkräften waren zeitweise vor Ort.

In Sieverstedt (Kreis Schleswig-Flensburg) ist im Donnerstagvormittag eine mit Stroh gefüllte Scheune vollständig abgebrannt. "Die Halle stand in Vollbrand, als wir hier ankamen", berichtet Feuerwehr-Einsatzleiter Carsten Peter im Interview mit NDR Schleswig-Holstein. "Die Scheune grenzt direkt an ein Wohnhaus von 1889. Das konnten wir glücklicherweise schützen". Ein weiterer Stall, in dem Rinder gehalten wurden, konnten die Einsatzkräfte ebenfalls vor den Flammen retten und 20 Tiere herausholen. Fünf Wehren mit etwa 60 Einsatzkräften waren zeitweis im Einsatz.

Mit dem Abriss der Scheune ist die Feuerwehr nach eigenen Angaben noch bis in den Abend beschäftigt. Die Schadenshöhe ist noch nicht klar.

