SH-Tourismusbilanz 2021: Mehr Besucher als noch im Vorjahr

Tourismusbilanz 2021: Mehr Besucher als noch im Vorjahr Stand: 28.02.2022 15:15 Uhr Die Zahlen von 2019 sind noch nicht erreicht, dennoch kamen 2021 mehr Touristen nach Schleswig-Holstein als im Jahr zuvor. Grund zur Freude hatten vor allem Campingplatzbesitzer und die Betriebe an Nord- und Ostsee.

Das Jahr 2021 startete mit einem Lockdown. Die richtige Saison ging deshalb erst Mitte Mai los - mit viereinhalb Monaten Verspätung. Die Geschäftsführerin der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (TA.SH) Bettina Bunge bilanziert: "Wir können stolz sein auf die Tourismus-Bilanz. Wir haben 32 Millionen Übernachtungen generiert, zwölf Prozent mehr als 2020, aber immer noch zehn Prozent weniger als 2019." Trotz viermonatiger Schließzeit sei das ein gutes Ergebnis, so Bunge weiter.

Wettbewerb wird weiter anziehen

Um die Zahlen von 2019 - vor Pandemiebeginn - zu erreichen, fehle nur ein durchschnittlicher Oktober, sagte Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP). "Aber das darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Bilanz in vielen Betrieben gemischt ist. Da gibt es die, die durch die Premiumlage am Strand ein Spitzenergebnis erzielten, aber eben auch viele Betriebe aus Tourismus-, Freizeit- und insbesondere Veranstaltungswirtschaft, die erheblich gelitten haben und noch lange nicht über den Berg sind", so Buchholz weiter. Im Vergleich mit den anderen Bundesländern stehe Schleswig-Holstein sehr gut da, aber auch da werde der Wettbewerb in Kürze wieder deutlich anziehen, wenn 2022 die europäischen Ziele und 2023 die Fernziele wieder mehr in den Fokus der Reisenden rückten, meinte der Minister.

Viele Buchungen schon für Ostern 2022

Zu den großen Gewinnern 2021 zählt zum Beispiel die Schlei-Region. Im Rahmen der Modellprojekte war dort schon wieder ab Mitte April Urlaub möglich und so hatte Kappeln 76 Prozent mehr Übernachtungen als 2019. Nach den Lockerungen im Frühjahr 2021 war die Nachfrage nach Sommer- und Herbsturlaub besonders stark. Juli und August waren Schleswig-Holstein weit so gut gebucht wie nie zuvor.

Während Campingplätze und gerade die Küstenregionen im Sommer zum Teil voller waren als je zuvor, hatten aber vor allem die Städte zu kämpfen. Ausgefallene Kongresse und der Wunsch vieler Urlauber nach Sicherheitsabstand waren sicherlich der Grund. Auf die kommende Saison blickt die Branche optimistisch: Ostern und vor allem die Sommermonate sind laut TA.SH schon sehr gut gebucht.

