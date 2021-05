SH: Polizeibeauftragte El Samadoni hat mehr zu tun Stand: 27.05.2021 10:00 Uhr Immer mehr Menschen wenden sich an die Polizeibeauftragte des Landtags, Samiah El Samadoni. Ihrem Tätigkeitsbericht für die Jahre 2018-2020 zufolge ist sowohl die Zahl der Bürgerbeschwerden als auch die von Polizisten gestiegen.

Samiah El Samadoni sieht die steigende Zahl der Eingaben als Indiz dafür, dass ihr Angebot immer besser angenommen wird. Rund 500 Beschwerden waren es im Berichtszeitraum insgesamt. Im Vergleich zum ersten Berichtszeitraum gab es eine Steigerung um 108 Vorgänge. Bürgerinnen und Bürger beschwerten sich etwa über Einsatzkräfte, die sich im Ton vergriffen. Insgesamt gab es zwei Vorwürfe wegen rechtswidriger Polizeigewalt.

Polizeiinterne Beschwerden schwieriger zu lösen

Die meisten Fälle konnten im Gespräch unter Vermittlung der Polizeibeauftragten geklärt werden. Hauptthema bei den Beschwerden war eine schlechte Kommunikation. Das Handeln der Polizei sei oft nicht transparent und nicht nachvollziehbar gewesen, so El Samadoni. Bei Polizistinnen und Polizisten, die etwa den Führungsstil in ihrer Dienststelle bemängelten, war das häufig schwieriger. Der Grund: Viele Eingaben wurden anonym gemacht - aus Angst vor dienstlichen Nachteilen. Bei den polizeinternen Beschwerden ging es etwa um die Anerkennung von Berufsunfällen oder um Konflikte in Zusammenhang mit Beurteilungen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.05.2021 | 12:00 Uhr