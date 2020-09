Stand: 10.09.2020 05:00 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Rückenschmerzen durch Homeoffice

Die Telefon-Konferenz am Küchentisch, Mails schreiben auf der Couch, Unterlagen sortieren auf Bett und Fußboden: Durch die Corona-Krise sind zehntausende Schleswig-Holsteiner ins Homeoffice gewechselt. Viele haben dort jedoch keinen Schreibtisch und keinen Schreibtischstuhl - und sitzen in ungesunder Haltung vor dem Rechner. Das hat Folgen: Immer mehr Menschen klagen über Rücken-, Nacken- und Kopfschmerzen.

Zehn Prozent mehr Patienten

Orthopäden und Physiotherapeuten sprechen auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein von einem deutlich Zuwachs an Patienten. Einige Orthopäden im Land verzeichnen zehn Prozent mehr Patienten in ihren Praxen. Physiotherapiepraxen im Lübecker Umland berichten, sie seien drei Wochen im Voraus ausgebucht - auch wegen der vielen Homeoffice-Patienten. "Im Moment könnte ich zwei bis drei Rückenschulkurse zusätzlich eröffnen, weil die Nachfrage extrem groß ist", berichtet der Lübecker Rückenschullehrer Peter Duschek NDR Schleswig-Holstein. Die meisten Menschen würden eine Position auf dem Sofa finden - und dann in dieser Position verharren. "Dadurch, dass das für den Körper aber extrem ungewohnt ist, kommen Verspannungen", erklärt er. Er empfiehlt Menschen im Homeoffice, den Arbeitsplatz öfter zu wechseln.

Mehrere Krankenkassen haben bereits reagiert und geben auf ihren Internetseiten Tipps für Rückenübungen während der Heimarbeit.

