Reinbek hat das wohl modernste Schulgebäude Schleswig-Holsteins Stand: 07.02.2022 09:33 Uhr Rund drei Jahre gab es Unterricht in Containern in der Reinbeker Gemeinschaftsschule am Mühlenredder. Das eigentliche Gebäude war voller Asbest und musste komplett saniert werden. Heute durften die ersten Schüler zurück in eine fast komplett neue Schule.

Die Schule in Reinbek (Kreis Stormarn) hat nun das wohl modernste Schulgebäude Schleswig-Holsteins. Nach Asbestfunden in der Gemeinschaftsschule am Mühlenredder musste das Gebäude 2019 bis auf das Grundgerüst entkernt werden - dann wurde die Schule wiederaufgebaut und erweitert. Die Kosten beliefen sich nach Angaben der Stadt auf rund 30 Millionen Euro - es handele sich um das teuerste Projekt, das es bislang gegeben habe, hieß es. Alle Installationen im Inneren sind neu. Statt Kreidetafeln gibt es jetzt interaktive LED-Bildschirme, WLAN in allen Räumen und der Unterricht könnte sogar per Internet nach Hause übertragen werden, so die Schulleitung.

Warme Farben und helle Räume

Am Wochenende wurden noch letzte Möbel aufgebaut, und zum Start haben Reinigungskräfte nochmal alles auf Hochglanz gebracht, sagt Schulleiter Dirk Böckmann, der Leiter der Gemeinschaftsschule. Die neuen Räume sind hell, die Farben warm, die Fenster sind groß. Parkettboden wurde verlegt und Holzelemente zieren die Wände. Auf den Fluren gibt es Sitznischen - alles schon sehr anders als in den vergangenen drei Jahren: Da haben die Schüler beengt in einem dreistöckigen Containerbau gelernt.

Wegen der Pandemie durften zum Start noch nicht alle Schülerinnen und Schüler auf einmal in das Gebäude - bis Mittwoch sollen dann aber alle gestaffelt das wohl modernste Schulgebäude Schleswig-Holsteins kennenlernen.

