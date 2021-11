Razzia: Schlag gegen Schleuserkriminalität im Norden Stand: 01.11.2021 14:12 Uhr Laut Bundespolizei gibt es in Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein derzeit Durchsuchungsaktionen von Wohnungen und Geschäftsräumen im Zusammenhang mit Schleuserkriminalität.

Der Schlag richtet sich gegen eine Bande, die Frauen aus Asien illegal nach Deutschland geholt und hier zur Prostitution gezwungen haben soll. Insgesamt sind nach Angaben der Bundespolizei etwa 360 Beamte in Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen im Einsatz. In Schleswig-Holstein finden Durchsuchungen in Norderstedt und Henstedt-Ulzburg (beide Kreis Segeberg) und in Lübeck statt.

Hauptbeschuldigter soll Wohnsitz in Ungarn haben

Die Beamten sollten zwei Haftbefehle gegen zwei Tatverdächtige vollstrecken, denen die Staatsanwaltschaft Hamburg Einschleusung von Ausländern und Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung vorwirft.

Der Hauptbeschuldigte hat seinen Wohnsitz laut Bundespolizei in Ungarn - auch dort gab es heute eine Hausdurchsuchung. Weitere Hintergründe will die Bundespolizei im Laufe des Nachmittages bekanntgeben.

