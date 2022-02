Rätselhafter Schwund: Wo sind die Zwergschwäne hin? Stand: 12.02.2022 14:52 Uhr Tausende Zwergschwäne rasten derzeit in der Eider-Treene-Sorge-Niederung. Weltweit werden immer weniger. Naturschützer wollen diese Entwicklung stoppen und suchen nach Gründen.

Was auf den ersten Blick viel erscheint, ist es nicht: Nur noch 18.000 Zwergschwäne gibt es weltweit. Die Population hat nach Angaben des Naturschutzbundes NABU stark abgenommen.

Lisa Vergin ist Biologin beim NABU und zählt, wie viele Tiere in Schleswig-Holstein auf ihren Zügen in den Norden und Süden rasten. In der Eider-Treene-Sorge-Niederung nimmt ihre Zahl tatsächlich zu, weltweit nimmt sie aber ab. Woran es liegt, dass es immer weniger Zwergschwäne gibt, kann auch sie nicht mit Gewissheit sagen. Aber sie hat ein paar Ideen: "Dass zum Beispiel ein schlechter Bruterfolg ein Grund dafür sein könnte. Dass illegale Bejagungen ein Problem sind", sagt Vergin. Es könnte aber auch sein, dass die Schwäne unzureichende Bedingungen während ihres Zuges finden.

Mit Sensoren mehr über die Tiere lernen

Um zu verhindern, dass die Population der Zwergschwäne weiter sinkt, versucht die Biologin nun Gründe festzumachen. Sie begleitet die Tiere für den NABU und untersucht deren Verhalten. Dafür hat sie mit ihren Kollegen 38 Zwergschwänen einen Sender verpasst. Der sitzt am Hals der Tiere und soll mehr Erkenntnisse über das Verhalten ermöglichen.

"Wir hoffen damit, das Leben der Schwäne ein bisschen besser zu verstehen. Was die überhaupt den ganzen Tag machen und auch zu verstehen, was für Bewegungsradien die haben", sagt Lisa Vergin. Erste Daten wurden schon ausgewertet. Demnach fliegen einzelne Tiere bis nach Frankreich, Polen oder in die Niederlande und kommen quasi zum Abendessen wieder zurück.

Am Ende steht ein Schutzplan für die Schwäne

Um die Tiere wirklich zu verstehen, brauchen die Wissenschaftlicher aber noch viel mehr Informationen: zum Beispiel über die Gefahren für die Zwergschwäne, über ihr Nahrungsangebot und ihre Ruheplätze. In vier Jahren sollen diese Informationen vorliegen und dann in einen Aktionsplan zum Schutz der Zwergschwäne einfließen.

