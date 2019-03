Stand: 07.03.2019 19:28 Uhr

Pflegekosten in Heimen steigen - und wer zahlt?

von Julia Schumacher

Der Brief vom Pflegeheim ihrer Mutter kam an einem Sonnabend im Februar "ins Haus geflattert", erzählt Doris Willmann. Dieses Schreiben hat die selbständige Dozentin für Pflegeausbildung "erst mal ganz schön kalt erwischt", wie sie sagt. Dass das Heim in Gettorf, in dem ihre Mutter seit fünf Jahren lebt und gepflegt wird, immer wieder die Kosten etwas erhöht hat, war für Doris Willmann nichts Besonderes mehr. Sie kennt sich ja durch ihren Beruf mit der Materie aus. Doch diesmal war es anders: Die Kosten, die ihre Mutter für ihren Pflegeplatz bezahlen muss, stiegen gleich um mehrere Hundert Euro - auf insgesamt 2.058 Euro. Das sind 379 Euro mehr als bislang.

Scham und Angst bei den Altenheimbewohnern

Doris Willmann glaubte zunächst nicht daran, dass das Heim eine solche Erhöhung verlangen dürfte und ließ den Bescheid rechtlich prüfen. Immerhin konnte sie erreichen, dass die Erhöhung erst einen Monat später greift, da sie zu kurzfristig kam. Aber: "Sobald die Verhandlungen über die Pflegekosten zwischen Heimen, Kassen und den Sozialhilfeträgern abgeschlossen ist, habe ich keine Chance mehr." Es muss also gezahlt werden.

Das gezahlt werden muss, ist gesetzlich geregelt - und zwar unter anderem im sogenannten Pflegestärkungsgesetz III. Es soll dafür sorgen, dass mehr Pflegekräfte für mehr Geld in den Heimen arbeiten. Da aber der Betrag, den die Pflegeversicherung dazuzahlt, gesetzlich gedeckelt ist, werden die Erhöhungen komplett an die zu Pflegenden weitergereicht.

"Es ist ein schambesetztes Thema"

Doris Willmann berief einen Abend im Heim ihrer Mutter mit Angehörigen ein, an dem auch Bewohner teilnahmen. "Die Angst hat man den Leuten richtig angemerkt." Die Menschen sorgten sich um die Frage, wer das bezahlen soll. Bei ihrer Mutter würde das Geld noch für acht bis zehn Jahre für die Pflege im Heim reichen. Sie hat ihren Besitz verkauft und bekommt ausreichend Rente. Das ist bei vielen anders: "Es ist ein schambesetztes Thema. Die Bewohner haben sich erbärmlich gefühlt. Sie wissen ja, wie viel Rente sie bekommen und bei vielen reicht es nicht." Bei den älteren Herrschaften hieße es dann zur "Wohlfahrt" gehen zu müssen, also zum Sozialamt", sagt Doris Willmann.

Heimkosten übersteigen Renten drastisch

Im Schnitt bekommt ein Rentner in Schleswig-Holstein 1.155 Euro im Monat, eine Rentnerin sogar nur 651. Wenn das Geld für die Pflegekosten nicht reicht, springt das Sozialamt mit der "Hilfe zur Pflege" ein. Fast ein Drittel der Pflegeheimbewohner bezieht bereits heute davon Geld, um den Pflegeplatz bezahlen zu können. Bei Erhöhungen von mehreren Hundert Euro in den Heimen wird das zunehmen. Zumal die Kosten in einem Jahr voraussichtlich weiter steigen werden.

Auch im Heim von Doris Willmanns Mutter gelten die Erhöhungen nur bis Ende März 2020: "Pflegekosten müssen eine kalkulierbare Größe sein", sagt sie. "Es dürfen nicht jedes Jahr aufs Neue diese Unsicherheit und diese Ängste bei den Betroffenen geschürt werden."

Garg fordert Kostenbremse für Pflegebedürftige

Da viele Heime um den Jahreswechsel die Pflegekosten neu verhandeln, bekommen gerade jetzt viele Angehörige Post mit Erhöhungen. Ein Grund mehr, warum das Thema Pflege allgegenwärtig ist, auch in der politischen Diskussion. Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) kündigte nun an, dass sich Schleswig-Holstein einer Bundesratsinitiative Hamburgs anschließen würde. Das Ziel: die Eigenanteile deckeln, damit die Kosten für die Betroffenen nicht ins Unermessliche wachsen. Die Abgeordneten im Landtag haben am Donnerstag darüber diskutiert, wie man verhindern kann, dass Pflegekosten in die Armut führen.

"Die Pflege ist selbst zum Pflegefall geworden"

In zwei Punkten sind sich die Abgeordneten einig: Zum einen sei der Zustand der Pflege im Moment nicht tragbar. "Es brennt an allen Ecken in der Pflege. Die Pflege ist selbst zum Pflegefall geworden", sagte Marret Bohn, pflegepolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion. Birte Pauls von der SPD warnt: "Die derzeitige Finanzierung von Pflege macht immer mehr Menschen zu Sozialhilfeempfängern." Und Flemming Meyer vom SSW findet das alles "ganz einfach beschämend."

Pflegefinanzierung reformieren - aber wie?

Zum anderen herrscht Einigkeit in dem Punkt, dass das System der Pflegeversicherung verändert werden muss. "Ein weitreichendes Update, um heute und vor allem auch morgen finanziell auf festem Boden zu stehen", fordert zum Beispiel Dennys Börnhöft von der FDP. Katja Rathje-Hoffmann von der CDU will den Eigenanteil der Pflegebedürftigen mit einer Grenze versehen. Auch Claus Schaffer von der AfD hält eine Reform der Finanzierung für "mehr als notwendig".

In der Frage nach dem "Wie" liegen die Ansichten dagegen weiter auseinander: CDU, SPD, Grüne und FDP befürworten, eine Säule aus Steuermitteln für Pflegekosten einzurichten. Der SSW-Abgeordnete Meyer allerdings glaubt nicht, dass das reichen wird. Und Birte Pauls von der SPD bringt an der Stelle noch einmal den Begriff Bürgerversicherung ins Spiel. Die Frage, ob die Eigenanteile für Bewohner eines Pflegeheims gedeckelt werden sollen, beantworteten die meisten mit ja. Nur die AfD hält das für den falschen Weg.

Sozialminister Garg bedankte sich für die Einigkeit schon vor der Abstimmung. Diese sei wichtig, denn "im Bund müssen wir noch ein ganz dickes Brett bohren, dass wir uns mit dieser berechtigten Forderung für unsere Pflegebedürftigen Menschen durchsetzen."

"Das hat diese Generation nicht verdient"

Den Grundgedanken, die Pflegefinanzierung zu verändern, findet Doris Willmann gut. Für sie ist wichtig, dass sich Bewohner nicht ständig um Geld sorgen müssen oder sogar auf ihre letzten Jahre zum Sozialamt gehen müssen: "Das hat diese Generation nicht verdient", sagt sie.

Skeptisch ist Doris Willmann bei einem gedeckelten Eigenanteil für die zu Pflegenden: "Das sehe ich schwer umzusetzen, weil Pflegeheime mit verschiedenen Standards, mit verschiedenen Modellen arbeiten." Dafür müsse die Politik jetzt unbedingt eine Lösung finden.

