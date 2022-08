Pflegehaus in Lunden: Die "Alte Schule" ist leer Stand: 04.08.2022 19:42 Uhr Von einem Tag auf den anderen verschwindet der Geschäftsführer des Pflegeheims "Alte Schule" von der Bildfläche und ist unerreichbar. NDR Schleswig-Holstein hat darüber bereits ausführlich berichtet. Nun wurde das Pflegeheim endgültig geräumt.

Bis vor zehn Tagen ging im Pflegeheim "Alte Schule" in Lunden in Dithmarschen alles seinen gewohnten Gang. Seit zehn Tagen aber steht die Welt für die Menschen dort Kopf. Erst kam völlig überraschend die Nachricht, dass die Einrichtung geschlossen wird. Dann auch noch der Schock, dass der Geschäftsführer untergetaucht ist und die Bewohner auf die Schnelle neue Unterkünfte brauchen. Am Donnerstag sind die letzten sieben der knapp 40 Bewohnerinnen und Bewohner ausgezogen. Der Kreis hat sie in andere Heime in Dithmarschen untergebracht, einige kamen auch nach Nordfriesland.

Mitarbeitende hoffen noch auf ausstehende Zahlungen

Wegen der unklaren Lage und ausbleibender Gehälter hatten die 27 Mitarbeitenden des Pflegeheims bereits am Sonntagabend (31.7.) gekündigt. Die Juli-Gehälter sind inzwischen bei ihnen angekommen. Mehr als 100.000 Euro für Überstunden und Urlaubsvergütung stehen jetzt aber noch aus. Ob sie dieses Geld jemals sehen werden wissen sie nicht. Denn das Unternehmen besteht aus verschiedenen Gesellschaften mit beschränkter Haftung.

Ruppiger Rausschmiss aus der "Alten Schule"

Ein Rechtsanwalt, der einen Großteil von ihnen vertritt, kritisiert mittlerweile den Kreis Dithmarschen. Der Kreis habe das Pflegeheim viel zu schnell geräumt, die Mitarbeiter der Heimaufsicht hätten die Bewohner teilweise ruppig behandelt, viele Senioren hätten wegen des Umgangs Tränen in den Augen gehabt, so der Anwalt. Die Umstände seien für die Bewohner schlimm genug gewesen, weil sie kurzfristig ihr Zuhause verlassen mussten.

Kreis Dithmarschen weist die Kritik zurück

Die zuständige Fachbereichsleiterin Renate Agnes Dümchen sagte, sie werde die Vorgänge prüfen. Wegen der unklaren Lage - auch beim Personal - habe man das Pflegeheim "Alte Schule" schnell räumen müssen. Wenn einige Bewohner nun mit ihrem neuen Heimplatz unzufrieden seien, werde man den Kontakt mit ihnen aufnehmen und eine Lösung suchen.

Dieses Thema im Programm: Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.08.2022 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Pflege