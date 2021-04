Ehepaar entwickelt autonome Wasserstoff-Fähre an der Schlei Stand: 05.04.2021 06:00 Uhr Ein Ehepaar tüftelt an der Schlei an seiner Vision: eine emissionsfreie Fähre, die autonom fährt.

Bis 2023 soll sie fertig entwickelt sein: die Schleifähre mit Wasserstoffantrieb. Bis zu zwölf Personen sollen darauf mitfahren können, außerdem sechs Räder oder Rollstühle. An dieser Vision arbeitet ein Unternehmerpaar aus Bayern, das seine Jobs im Süden bei einem Automobilhersteller gekündigt hat und extra an die Schlei nach Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) gezogen ist. Stefanie und Lars Engelhard wollen hier emissionsfreie Fähren entwickeln. Einen Prototypen gibt es schon. Der soll zunächst elektrisch über die Schlei fahren und Daten für die Zwölf-Meter lange Fähre sammeln.

"Wissen nicht genutzt"

"Wir haben unglaublich viel Wissen über Wasserstoff und Brennstoffzellentechnologie, wir haben sie nur nicht genutzt- und das ist bedauerlich", sagt Lars Engelhard. Den Wasserstoff für die Fähre will das Paar aus überschüssiger Windenergie produzieren. Dafür und für Wasserstofftankstellen an der Schlei haben sie bereits Partner in Schleswig-Holstein gefunden.

Fahren ohne Fahrer

Neben der Antriebsart Wasserstoff tüfteln die studierten Elektrotechniker noch an einer zweiten Besonderheit: Die Fähre soll autonom fahren. Das sei wirtschaftlicher, betont Stefanie Engelhard. "Jede Fähre braucht einen Fahrer. Und der Fahrer ist das Teure. Deswegen soll die Fähre sich selbst positionieren und selbst Entscheidungen treffen, wo sie hinfährt."

Autonomes Fahren auf dem Wasser schwierig

Autonome Boote seien schwierig zu entwickeln, meint Stefanie Engelhardt, "weil keiner diese Herausforderung gelöst hat, dass sich das Boot in alle Richtungen bewegt." Sie hat einen speziellen Sensor entwickelt, der genau das meistern soll. Für die Lenkung hat das Entwicklerpaar ein Planetengetriebe entworfen. Das soll die Fähre über die Ruderanlage steuern.

Im Moment sind für Lars und Stefanie Engelhard 14 Stunden Tage normal. Denn schon im Mai soll sie zu Wasser gelassen werden - die Prototyp-Fähre, die emissionsfrei und selbstgesteuert über die Schlei fahren soll.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 05.04.2021 | 19:30 Uhr