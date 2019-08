Stand: 11.08.2019 13:46 Uhr

Nordkirche will Sonntagsgottesdienst erhalten

Die Nordkirche sieht die Diskussion, den Sonntagsgottesdienst abzuschaffen, kritisch. Der Sonntag sei nach der biblischen Tradition der Tag der Auferstehung Christi. Deshalb müsse es an diesem Tag auch weiterhin eine besondere Gelegenheit zur Begegnung mit Gott geben, so Stefan Döbler von der Nordkirche.

Hat der Sonntagsgottesdienst eine Zukunft? NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 11.08.2019 10:00 Uhr Autor/in: Merholz, Rebekka Hat der Sonntagsgottesdienst in den Evangelischen Kirchen noch eine Zukunft? Genau darüber sollten die Gemeinden ergebnisoffen diskutieren, so das Ergebnis der Untersuchung "Faktoren des Kirchgangs".







"Zielgruppengottesdienst für ehrenamtliche Mitarbeiter"

Die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) empfiehlt nach einer Untersuchung ihren Gemeinden, offen darüber zu diskutieren, ob der Sonntagsgottesdienst weiterhin gebraucht wird. "Angesichts schwindender personeller und finanzieller Ressourcen, vor allem aber mit Blick auf die geringe Reichweite sollte vielerorts engagierter und ergebnisoffener über seinen Fortbestand diskutiert werden", heißt es in der Untersuchung "Faktoren des Kirchgangs". Der Sonntagsgottesdienst sei vor allem ein Zielgruppengottesdienst für ehrenamtliche Mitarbeiter und verbundene Kirchenmitglieder.

"Wann wird es wieder so, wie es noch nie war?"

Der Cheftheologe im EKD-Kirchenamt, Thies Gundlach, findet es in Ordnung, den Sonntagsgottesdienst hier und dort in Frage zu stellen. "Die Rede vom Verlust des Sonntagsgottesdienst funktioniert immer auch ein wenig nach dem Motto 'Wann wird es wieder so, wie es noch nie war'", sagte er.

Gottesdienst ansprechend gestalten

Stefan Döbler von der Nordkirche will dagegen am Sonntagsgottesdienst festhalten. Es sei aber wichtig, den Sonntagsgottesdienst so zu gestalten, dass er möglichst viele Gläubige anspreche. Döbler betont, dass es neben den traditionellen Sonntagsgottesdiensten schon jetzt weitere Gottesdienste zu verschiedenen Themen gebe. "Dazu zählen zum Beispiel Schulanfangsgottesdienste, Klinik-Gottesdienste und Tauffeste, der Metal-Gottesdienst anlässlich des Wacken Open Air, Predigt-Slam-Gottesdienste sowie Kinder- und Familiengottesdienste, WM-Andachten und viele andere mehr."

Etwa 734.000 Menschen besuchen nach Angaben der EKD im Schnitt in Deutschland jeden Sonntag einen evangelischen Gottesdienst. Das entspricht etwa drei Prozent der evangelischen Kirchenmitglieder.

