Nord-Grüne gehen mit Amtsberg und Habeck in den Bundestagswahlkampf Stand: 27.03.2021 13:25 Uhr Der Landesparteitag der schleswig-holsteinischen Grünen ist heute gestartet. Gewählt werden die Kandidaten für die Landesliste zur Bundestagswahl.

Die ersten vier Listenplätze sind bereits gewählt. Auf Platz eins steht die Kieler Bundestagsabgeordnete Luise Amtsberg. Für sie stimmten 90 Prozent der Delegierten. Listenplatz zwei geht an Grünen-Bundeschef Robert Habeck mit knapp 88 Prozent der Stimmen. Beide haben heute die Politik der Großen Koalition scharf angegriffen und angekündigt, sich gegen Klimawandel und für soziale Gerechtigkeit stark zu machen.

Nestle und von Notz auf Platz drei und vier

Bekannte Namen finden sich mit Ingrid Nestle und Konstantin von Notz auch auf den Listenplätzen drei und vier. Gegenkandidaten gab es keine. Für Schleswig-Holsteins Grüne ist der Parteitag heute auch der Start in den Bundestagswahlkampf. Das klare Ziel ist die Regierungsbeteiligung.

Parteitag findet digital statt

Einige Kandidierende werden ihre Bewerbungsrede vor Ort im dafür eingerichteten Studio im Wissenschaftszentrum Kiel halten. Darunter sind unter anderem Luise Amtsberg, Robert Habeck, Ingrid Nestle, Konstantin von Notz und Denise Loop. Alle Delegierten sowie ein Teil der Kandidierenden werden digital am Landesparteitag teilnehmen.

Vorsitzende Tranziska spricht von Richtungsentscheidung

Die Grünen-Landesvorsitzende Ann-Kathrin Tranziska sprach von einer Richtungsentscheidung. Ihre Partei stehe laut Umfragen und den vergangenen Wahlen besser da als bei der Bundestagswahl 2017. "Es ist also nicht frech zu denken, dass wir nach dieser Bundestagswahl wieder in Regierungsbeteiligung kommen." Die Grünen hätten für die kommenden Monate große Ziele und Hoffnungen. Das gesellschaftliche Klima habe sehr gelitten in den vergangenen Monaten, in der Corona-Krise sei Solidarität gefragt, sagte Tranziska. Notwendig sei ein Pandemie-Management, das die Sorgen der Menschen mitdenke. Das Instrument der Ministerpräsidentenkonferenz solle abgelöst werden durch parlamentarische Beschlüsse im Bundestag und Bundesrat. Die Corona-Krise beweise, dass Politik Macht haben könne. Sie dürfe jedoch nicht "an alten Mustern hängen".

Auf der Internetseite www.sh-gruene.de wird der Landesparteitag der Grünen im Livestream übertragen.

