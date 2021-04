Nobiskrug in Rendsburg: Werft beantragt Insolvenz Stand: 12.04.2021 17:47 Uhr Finanzielle Probleme, eine schwache Auftragslage: Nobiskrug hat die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt. Das teilte die Rendsburger Werft am Montag mit.

Besonders durch den Neubau der 143 Meter langen Luxusjacht "A" mit rund 100 Meter hohen Masten stand die Werft in den Schlagzeilen. Jetzt kämpft Nobiskrug nach eigenen Angaben mit "kritischen Entwicklungen" im Jachtbau - aber auch frühere Entscheidungen im Management und zuletzt die Corona-Krise hätten dem Unternehmen geschadet, heißt es in einer Mitteilung. Aufträge blieben aus. Das wirke sich auf das Investitionspotential und die Rentabilität aus - und schließlich sei der Insolvenzantrag beim Amtsgericht Neumünster unvermeidlich geworden.

Kürzlich fast 180 Millionen Euro investiert

Zuletzt gab das Unternehmen an, 330 Menschen zu beschäftigen, nachdem im vergangenen Jahr 120 Angestellten eine betriebsbedingte Entlassungangekündigt wurde. Der Mutterkonzern Privinvest - eine internationale Schiffbaugruppe - hatte in den vergangenen Jahren fast 180 Millionen Euro in Rendsburg investiert.

Die Nobiskrug-Werft am Nord-Ostsee-Kanal wurde 1905 gegründet und ist auf den Bau von Luxusjachten ab 60 Metern Länge spezialisiert. Nach eigenen Angaben auf der Unternehmenswebseite hat sie insgesamt mehr als 750 Schiffe gebaut.

