Neue Bürgermeister für Eutin, Mölln und Wedel stehen fest Stand: 20.03.2022 10:24 Uhr In Schleswig-Holstein haben sich die Bürger von drei Orten für ihre Bürgermeister entschieden: In Eutin, Wedel und Mölln wurde gewählt.

In Eutin (Kreis Ostholstein) waren am Sonntag rund 15.000, in Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) etwa 16.000 und in Wedel (Kreis Pinneberg) rund 28.000 Wahlberechtigte aufgerufen, einen neuen Bürgermeister zu wählen. Ende Februar hatte in den Städten keiner der Kandidaten die erforderliche absolute Mehrheit erreicht.

In Mölln wird der SPD-Kandidat Ingo Schäper neuer Bürgermeister. Er bekam - laut der Webseite der Stadt - 65,6 Prozent der Stimmen. Sein Gegenkandidat war der Einzelbewerber Jan Frederick Schlie. Er bekam 34,4 Prozent der Stimmen. Die Wahlbeteiligung lag bei 35,6 Prozent.

In Wedel wird Gernot Kaser (parteilos) neuer Bürgermeister. Er bekam 55,87 Prozent der Stimmen und löst damit den bisherigen Amtsinhaber Niels Schmidt (parteilos) ab. Für den stimmten 44,13 Prozent der Wähler. Die Wahlbeteiligung lag hier bei 34,45 Prozent.

Und auch in Eutin wurde der Amtsinhaber nicht bestätigt. Herausforderer Christoph Gehl von der SPD setzte sich mit 54 Prozent der Stimmen gegen den parteilosen Carsten Behnk durch. Der erhielt 46 Prozent der Stimmen. Von ihrem Wahlrecht machten 42,8 Prozent der Eutiner Gebrauch. Allerdings wurden bei diesem Ergebnis, Stand 20:07 Uhr, erst 14 von 15 Wahlbezirken ausgezählt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.03.2022 | 10:00 Uhr