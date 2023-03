Nationalpark Ostsee: Goldschmidt macht Vorschläge für Gebiete Stand: 22.03.2023 14:24 Uhr Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt hat schon länger die Idee eines Nationalparks Ostsee. Nun hat er potenziell geeignete Bereiche vorgeschlagen. Vom Fischerei- und vom Seglerverband gibt es Kritik.

Geht es nach Schleswig-Holsteins Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne), gibt es in Zukunft auch einen Nationalpark Ostsee - ähnlich wie im Wattenmeer an der Nordseeküste. Dafür hat Goldschmidt nun potenziell geeignete Gebiete vorgeschlagen.

Schutzgebiete vor Flensburg, Kiel und Eckernförde im Gespräch

Konkret geht es um die Flensburger Förde bis zur Schleimündung, die südliche Eckernförder Bucht und die östliche Kieler Bucht bis östlich von Fehmarn. Zusammen wäre das eine Fläche von rund 193.000 Hektar. Ausgenommen von Goldschmidts Plänen ist die Lübecker Bucht, weil dort ein starker Fokus auf dem Tourismus liegt. Der Anteil der Kernzone des Nationalparks Ostsee soll bei weniger als 50 Prozent liegen. In dieser Kernzone soll dann zum Beispiel das Fischen verboten werden. Ob dort zum Beispiel gesurft werden kann, ist noch unklar.

Gefahr für Segelsport und Küstenfischerei?

Vertretende von Landesfischereiverband und Seglerverband sind allerdings der Meinung, dass es bereits umfassende Naturschutzmaßnahmen in der Ostsee gibt. Der Seglerverband nannte als Beispiele Befahrverbote zu Brut- und Setzzeiten und Schutzgebiete für Fauna und Flora, sogenannte FFH-Schutzgebiete. Käme ein Nationalpark Ostsee, fürchtet der Seglerverband, dass zum Beispiel die Olympia-Leistungssportlerinnen und -sportler nicht mehr am Stützpunkt in Kiel trainieren können. Auch die Kieler Woche sieht der für Umweltfragen zuständige Vorstand des Seglerverbands gefährdet.

Der Vorstand des Landesfischereiverbands Lorenz Marckwardt macht sich Sorgen, dass die Tradition der Küstenfischerei aussterben könnte. "Wir sehen es jetzt ja auch in der Nordsee, wo das Nationalparkamt und die EU gesagt haben, die grundberührende Fischerei soll verboten werden. Und dann bricht doch eine Küstenfischerei - eine Tradition - zusammen und eine gelebte Kultur wird es nicht mehr geben", sagt er. Marckwardt kritisiert unter anderem die Munitionsbelastung in der Ostsee und dass die Marine das Meer nahezu ohne Einschränkungen nutzen dürfe.

Ob überhaupt ein Nationalpark Ostsee kommt, steht noch nicht fest. Die politische Entscheidung darüber wird erst 2024 fallen, sagte Umweltminister Goldschmidt.

