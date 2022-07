Nahverkehr: Bus und Bahn in Schleswig-Holstein werden teurer Stand: 21.07.2022 14:52 Uhr Die 29 Verkehrsunternehmen im Land, die den Schleswig-Holstein Tarif anwenden, haben über ihren Dienstleister NSH eine Preiserhöhung ab August angekündigt. Der Tarif für Bus und Bahn gilt dann auch in Flensburg und im Kreis Schleswig-Flensburg.

Um durchschnittlich 1,93 Prozent sollen die Fahrkartenpreise für Busse und Bahnen in Schleswig-Holstein ab 1. August angehoben werden, teilte NSH am Donnerstag mit. Grund seien die gestiegenen Kosten infolge der stark steigenden Strom- und Dieselpreise, erläuterte Geschäftsführer René Reimers. Mit der Erhöhung der Preise soll eine Einschränkungen des Fahrplanangebotes vermieden werden.

SH-Tarif ab August auch in Schleswig-Flensburg

Eine Bahnfahrt von Kiel nach Lübeck oder Flensburg kostet ab August dann 19,30 statt 19 Euro von Kiel nach Hamburg zahlen Fahrgäste künftig 23,80 statt 23,40 Euro - ohne Ermäßigungskarte. Mit der Anpassung wird gleichzeitig die Region Flensburg/Schleswig in das Tarifgebiet aufgenommen. Ab Monatsbeginn gelte der Schleswig-Holstein-Tarif auch in der Stadt Flensburg und im Kreis Schleswig-Flensburg, teilte NSH mit. Dann sind beispielsweise Monatskarten auch in den günstigeren Abonnements in der Region erhältlich.

Neun-Euro-Ticket nicht betroffen

Das noch bis einschließlich August erhältliche Neun-Euro-Ticket ist von der Preiserhöhung nicht betroffen. Erst am Mittwoch hatte der Kieler Oberbürgermeister Ulf Kämpfer gemeinsam mit seinen Kollegen aus Braunschweig und der Region Hannover ein bundesweit einheitliches 365-Euro-Ticket gefordert. Die große Nachfrage nach dem Neun-Euro-Ticket beweise, dass deutlich mehr Menschen Bahn oder Bus nehmen, wenn das Ticket günstig ist. Die Kosten für ein solches Nachfolge-Modell werden auf rund 3,5 Milliarden Euro geschätzt.

