Nach zwei Unfällen: Strandabschnitt auf Amrum gesperrt

In den vergangenen zwei Tagen sind vier Menschen beim Schwimmen in Schleswig-Holstein gestorben. Am bewachten Badestrand Nebel auf Amrum ist Baden jetzt dort bis auf weiteres verboten. Bereits am Sonntagabend war dort ein 83 Jahre alter Mann ins Wasser gegangen und gestorben. Laut Polizei könnte der starke Wellengang zum Tod des Mannes geführt haben. Die Wellen waren teilweise bis zu zwei Meter hoch. Am selben Strand ist dann am Montag ein 78-jähriger Urlauber aus dem Kreis Plön beim Schwimmen gestorben. Während des Rettungsversuches war der Strandwache von der DLRG eine besonders starke Unterströmung aufgefallen. Die könnte dafür gesorgt haben, dass der Mann ertrank. Diese Strömung ist der Grund für die Sperrung.

Zwei Frauen sterben in Badeseen

Aber auch an Badeseen im Binnenland, im Kreis Plön, kam es gestern zu zwei tödlichen Unfällen. Eine 75 und eine 76 Jahre alte Frau sind im Schierensee in Grebin beziehungsweise im Postsee in Preetz gestorben.

