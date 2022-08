Tarp: Nach Brand in ehemaligem Kindergarten - Schulbetrieb gestartet Stand: 22.08.2022 11:14 Uhr Nach einem Großbrand am Wochenende konnte der Unterricht an der Alexander-Behm-Schule in Tarp (Kreis Schleswig-Flensburg) am Montag regulär beginnen. Ein benachbarter ehemaligen Kindergarten war vollständig abgebrannt.

Die Feuerwehr konnte am Sonnabend verhindern, dass ein Brand in einem ehemaligen Kindergarten auf das Schulgelände der Alexander-Brehm-Schule in Tarp übergriff. Am Montagmorgen konnte der Unterrichtsbetrieb planmäßig beginnen, bestätigte Schulleiter Henning Elbrecht.

Turnhalle und Spielplatz müssen gereinigt werden

Lediglich ein Spielplatz sei gesperrt, um die Geräte zu reinigen. Dort wird erwogen, den Sand auszutauschen. Wegen der starken Rauchentwicklung muss auch eine Turnhalle gereinigt werden. Die Sportstunden können laut dem Schulleiter aber in andere Hallen verlegt werden. Betroffen sind allerdings auch Vereine.

Mehrere Anrufer hatten am frühen Samstagmorgen einen Brand in dem ehemaligen Kindergarten gemeldet. Insgesamt rückten rund 80 Einsatzkräfte von mehreren Wehren aus, um das Feuer zu löschen. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner gebeten, Fenster und Türen zu schließen.

Aufwendige Löscharbeiten

Die Feuerwehr nutzte unter anderem einen Bagger, um einen Teil des 250 Quadratmeter großen Gebäudes einzureißen und so an weitere Glutnester heranzukommen. Danach mussten die Trümmer einzeln abgelöscht werden, erklärte Jan Hennings, Amtswehrführer vom Amt Oeversee. Das sei sehr aufwendig gewesen. In dem Kindergarten wurden laut Feuerwehr unter anderem Bücher für einen Flohmarkt sowie Adventsartikel gelagert. Zur Brandursache ist noch nichts bekannt. Bereits am vorletzten Wochenende hatte in Tarp nach Angaben der Polizei der Bauwagen des Waldkindergartens gebrannt.

